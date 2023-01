A- A+

Pelé Em cerimônia restrita a familiares e convidados, corpo de Pelé é sepultado em Santos Milhares de pessoas se despediram do Rei do Futebol durante cortejo nesta terça-feira (3)

O último adeus a Edson Arantes do Nascimento, Pelé, aconteceu nesta terça-feira (3). O corpo do Rei do Futebol foi sepultado durante a tarde no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, no litoral de São Paulo. Diferentemente do velório, a cerimônia foi restrita para 120 pessoas entre familiares e convidados.

O velório de Pelé foi feito na Vila Belmiro, com início às 10h da última segunda-feira (2) e encerramento nesta terça no mesmo horário. Segundo o Santos, mais de 230 mil pessoas foram ao estádio para se despedir do ex-camisa 10. Além dos moradores da cidade, amigos, jogadores, ex-atletas e autoridades marcaram presença. Entre eles, o atual presidente do País, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado de Janja, a primeira-dama.

A esposa de Pelé, Marcia Aoki, e os filhos do ídolo, Joshua Arantes, Edinho, Flavia e Kely Nascimento estiveram no local ao longos dos dois dias de cerimônia.

Após o velório ser encerrado para o público, o caixão do Rei saiu em cortejo em cima de um carro do Corpo de Bombeiros. Saudado durante o trajeto pelas ruas de Santos, o corpo de Pelé passou em frente à casa da mãe do ex-jogador, Dona Celeste, de 100 anos, que não apareceu diante do público por estar debilitada.

Logo depois de passar pela casa da família, o cortejo se dirigiu até o cemitério Memorial Necrópole Ecumênica, próxima à Vila Belmiro, para o seputalmento do tricampeão mundial.

