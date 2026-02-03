Em chegada ao Sport, De Pena assume papel de "espelho" aos mais jovens

A- A+

Ao contratar o meia uruguaio Carlos De Pena, de 33 anos, o Sport não ganhou apenas uma peça que pode fazer a função de armador, municiando os atacantes da equipe. O clube também trouxe de quebra alguém que pode ajudar os mais novos na adaptação ao time profissional. Missão para a qual o próprio atleta se coloca à disposição.







Conselhos



“Já fui um garoto da base, de 20 anos e com a sorte de jogar ao lado de atletas experientes que me ajudaram. Casos como Loco Abreu, Recoba, entre outros. Eu me criei em um ambiente que tinha de ter esse respeito por eles”, afirmou o camisa 10, citando alguns pratas da casa que ele pretende ajudar na chegada ao Sport.



“O conselho que posso dar a Augusto Pucci, Marcelo Ajul e outros é que já estive nessa situação, com erros e acertos. Vivi tudo que eles estão vivendo e ninguém está aqui por acaso. Estão porque são bons jogadores e porque o Sport confia neles. Eles têm condições de representar essa camisa”, indicou.



Segundo De Pena, o segredo para se firmar no futebol é cuidar não somente da parte técnica e tática, mas sim do ambiente fora dos gramados.



“Algumas vezes, quando você é muito novo, quer que tudo aconteça rápido. Estrear, ser titular, vendido para jogar na Europa, mas isso são processos. Não foi fácil me consolidar no Nacional, ser titular, ganhar títulos e ir para a Europa. Isso levou tempo. O jogador de futebol tem muitas tentações fora de campo que podem atrapalhar. O entorno ou te potencializa, ou te destrói. É preciso escutar as pessoas certas. Tem outros jogadores aqui que podem ajudar também, assim como o nosso treinador (Roger Silva). É preciso confiar no processo. Se fizerem tudo isso, as coisas vão acontecer. A ideia é passar minha experiência para eles. Quero ser espelho deles, estar à disposição para ajudar com conselhos dentro e fora de campo. Se eles forem bem, todos saem ganhando”, concluiu.



Nascimento



Dias antes de ser anunciado pelo Sport, De Pena viveu um momento único: o nascimento da terceira filha. Tudo isso em um contexto atípico.



“Chegou o dia 16 de janeiro e minha esposa estava com 40 semanas (de gravidez), mas sem contrações. Achamos que a minha filha ia demorar um pouco mais para nascer. À tarde, porém, começaram as contrações e tudo estava planejado para irmos ao hospital. Mas não foi como planejado. A parteira falou que eu tinha de colocar as coisas no carro porque íamos sair em uma hora, mas nesse momento escutei um grito forte e, quando subi ao apartamento, o bebê nasceu na minha casa. Foi uma experiência diferente, única. Nesse mesmo dia, eu estava conversando com Italo (Rodrigues, executivo do Sport). Estava quase fechando com o clube. Agradeço à diretoria porque eu pedi uns dias a mais para acompanhar minha esposa e arrumar as coisas”, contou.

Veja também