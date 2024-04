Em clássico californiano, Warriors leva melhor e vence Lakers fora de casa

A- A+

Após um dia de descanso, a NBA voltou com tudo na noite desta terça-feira (9), com 14 jogos. Nesta última semana da temporada regular, e Golden State Warriors derrotou o Los Angeles Lakers fora de casa, enquanto o Milwaukee Bucks superou o Boston Celtics. Apesar da vitória, os Bucks deixaram a quadra com forte preocupação para os playoffs.



No clássico californiano, os Warriors venceram os Lakers por 134 a 120, em duelo direto por uma sonhada vaga nos playoffs. Os dois times já têm classificação garantida para o play-in, a repescagem do mata-mata, porém fazem um esforço nesta reta final da temporada para conquistar a vaga direta.



Como de costume, LeBron James fez a sua parte. Foi o cestinha da partida, com 33 pontos, além de terminar a partida com um "double-double" por ter anotado 11 assistências. Mas, diante do desfalque do parceiro Anthony Davis, pouco pôde fazer para conter o forte ritmo dos Warriors, liderados por Klay Thompson, autor de 27 pontos, e Stephen Curry, com 23.



O grande desempenho dos Warriors surpreendeu até o técnico do time, Steve Kerr. "Não achei que jogamos tão bem, mas fizemos um milhão de cestas de três pontos. A bola estava entrando, mas não achei que estivéssemos afiados. Em algumas posses de bola não estávamos muito desarticulados, mas a bola continuou entrando", comentou.



Apesar do triunfo, os Warriors seguem atrás dos Lakers na tabela da Conferência Oeste. São 44 vitórias e 35 derrotas, no 10º lugar, contra 45 triunfos e 35 revezes dos Lakers, em 9º. A boa notícia para os dois times é que seus principais rivais, na briga pela vaga nos playoffs, também tropeçaram.

O Phoenix Suns perdeu embalo ao sofrer a segunda derrota seguida, para o Los Angeles Clippers por 105 a 92. O time perdeu duas posições nos últimos dias e deixou a zona de classificação direta aos playoffs. Está em 7º, com 46/33 - somente os seis primeiros colocados avançaram diretamente ao mata-mata, sem precisar passar pelo play-in.



Já o Sacramento Kings perdeu do Oklahoma City Thunder por 112 a 105. Os Kings figuram no oitavo posto, com 45/34. O Thunder, por sua vez, se manteve na briga pela liderança. Em terceiro, tem retrospecto de 54/25. Seus principais rivais, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves, também venceram. Os Nuggets, atuais campeões da NBA, superaram Utah Jazz por 111 a 95, enquanto os Timberwolves derrotaram o Washington Wizards por 130 a 121.



Nuggets e Timberwolves lideram o Oeste, com a mesma campanha: 55/24. Ambos os times já estão garantidos nos playoffs.



A Conferência Leste contou com um duelo da ponta da tabela. E o vice-líder Milwaukee Bucks levou a melhor sobre o líder Boston Celtics por 104 a 91. Os Celtics já têm assegurados a primeira colocação da tabela (62/17). Os Bucks, que vinham de quatro derrotas consecutivas, apresentam 48/31.



Patrick Beverley comandou os Bucks, com um "double-double" de 20 pontos e 10 rebotes. O astro Giannis Antetokounmpo deixou a partida mais cedo, no terceiro quarto, com dores na perna esquerda. Ele virou preocupação às vésperas do início do mata-mata da competição. Pelos Celtics, o destaque foi Jayson Tatum, autor de 22 pontos e seis assistências.



Confira os resultados da noite desta terça-feira (9):



Charlotte Hornets 104 x 130 Dallas Mavericks



Philadelphia 76ers 120 x 102 Detroit Pistons



Toronto Raptors 123 x 140 Indiana Pacers



Milwaukee Bucks 104 x 91 Boston Celtics



Memphis Grizzlies 87 x 102 San Antonio Spurs



Atlanta Hawks 111 x 117 Miami Heat



Houston Rockets 118 x 106 Orlando Magic



Minnesota Timberwolves 130 x 121 Washington Wizards



Chicago Bulls 117 x 128 New York Knicks



Oklahoma City Thunder 112 x 105 Sacramento Kings



Utah Jazz 95 x 111 Denver Nuggets



Los Angeles Lakers 120 x 134 Golden State Warriors



Phoenix Suns 92 x 105 Los Angeles Clippers



Portland Trail Blazers 100 x 110 New Orleans Pelicans



Acompanhe os jogos desta quarta-feira (10):



Cleveland Cavaliers x Memphis Grizzlies



Atlanta Hawks x Charlotte Hornets



Miami Heat x Dallas Mavericks



Brooklyn Nets x Toronto Raptors



Milwaukee Bucks x Orlando Magic



Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs



Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves



