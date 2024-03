A- A+

Copa do Nordeste Em clássico de tempos distintos, Sport e Náutico ficam no empate pela Copa do Nordeste Após primeiro tempo sonolento, segundo tempo foi de boas oportunidades na Arena de Pernambuco

Na prévia da final do Campeonato Pernambucano, Sport e Náutico ficaram no empate. Em Clássico dos Clássicos de primeiro tempo sonolento, Leão e Timbu ficaram no 2x2, na noite desta quarta-feira (20), na Arena de Pernambuco, pela sexta rodada da Copa do Nordeste.



O resultado mantém o Rubro-negro na liderança do Grupo A, agora com 11 pontos, a duas rodadas do fim da primeira fase. O Alvirrubro, por sua vez, se manteve na quarta colocação do Grupo B, indo aos seis pontos, mas correndo riscos de perder duas posições, caso Treze-PB e Itabaiana-SE vençam seus compromissos nesta quinta (21), diante de Botafogo-PB e Maranhão, respectivamente.

Tanto Mariano Soso quanto Allan Aal optaram por escalar seus respectivos times com mudanças. Porém, o que os torcedores não esperavam assistir, era um primeiro tempo apático das duas equipes. Sport e Náutico abusaram dos erros de passes e da falta de criação.



Aliás, a rede só balançou pela primeira vez, graças à uma saída de bola equivocada do sistema defensivo rubro-negro. Aos 27 minutos, Ítalo deu passe fraco na entrada da área, e o estreante Sousa aproveitou para interceptar e chutar no contrapé de Thiago Couto para fazer 1x0.

Apático em campo, o Sport chegou à igualdade, quatro minutos mais tarde, na bola parada. Em falta cobrada em dois lances, Felipinho pisou e Tití Ortiz bateu com maestria, no ângulo direito de Vágner, que estava adiantado no lance. Antes da ida para o intervalo, em rara jogada trabalhada, Arnaldo cruzou da direita e Paulo Sérgio cabeceou para defesa de Thiago Couto no centro do gol.

Segundo tempo animado

Insatisfeito com o rendimento do time, Mariano Soso voltou com Felipe na vaga de Ítalo e, logo em seguida, acionou Romarinho e Barletta no ataque. Vendo a movimentação do argentino, Allan Aal optou por colocar Patrick Allan em campo. Com atletas considerados titulares na partida, foi o Sport quem passou a dominar as ações.



Aos 11, Lucas Lima deixou Fábio Matheus na boa, mas o volante parou em boa intervenção de Vagner. Em seguida, o goleiro do Timbu saiu jogando errado e a bola ficou com Romarinho. O camisa 11 saiu da marcação e bateu no ângulo esquerdo para virar o marcador.

Enquanto o Náutico sentiu o golpe e não conseguia se desvencilhar da marcação adversária, o Sport se animou no confronto. O time da Ilha do Retiro seguiu pressionando o rival na busca pela ampliação do placar. Pedro Lima, em bomba defendida por Vagner, e Alisson Cassiano, de cabeça, tiveram oportunidades de marcar o terceiro.



Em meia à falta de eficácia rubro-negra, o Timbu passou a acreditar que podia arrancar o empate no fim. E conseguiu. Primeiro, Ray Vanegas desperdiçou boa chance na pequena área, aos 43. Nos acréscimos, porém, após bola alçada na área, Nassom tentou evitar que Kauan Maranhão chegasse na bola e jogou contra o próprio patrimônio, dando números finais ao clássico.

Ficha do jogo

Sport 2

Thiago Couto; Pedro Lima, Roberto Rosales (Romarinho), Alisson Cassiano, Nassom e Felipinho; Ítalo (Felipe), Fábio Matheus e Lucas Lima (Alan Ruiz); Tití Ortiz (Barletta) e Zé Roberto (Gustavo Coutinho). Técnico: Mariano Soso.

Náutico 2

Vagner; Arnaldo (Danilo Belão), Guilherme Matos, Matheus Santos e Diego Matos; Sousa, Marcos Júnior e Marco Antônio (Patrick Allan); Cléo Silva (Kauan Maranhão), Luiz Paulo (Ray Vanegas) e Paulo Sérgio (Thalissinho). Técnico: Allan Aal.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (FIFA) e Paulo de Tarso Bregalda Gussen (ambos da BA)

Gols: Sousa, aos 27' do 1T, Nassom (contra), aos 49' do 2T (NAU); Tití Ortiz, aos 31' do 1T, Romarinho, aos 16' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Roberto Rosales, Alisson Cassiano, Felipe, Lucas Lima, Nassom (SPT); Matheus Santos, Sousa, Vagner, Paulo Sérgio (NAU)

