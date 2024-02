A- A+

Copa do Nordeste Em clássico regional, Sport visita o Bahia pela estreia da Copa do Nordeste Partida acontece às 16h deste domingo (4), na Arena Fonte Nova

No Pernambucano, depois de um início com atuações irregulares, o Sport parece estar encontrando o bom futebol, lidera a competição com 15 pontos e tem encaminhada uma classificação à próxima fase. Entretanto, se no Estadual o nível de exigência não é dos maiores, neste domingo (4) o Leão terá o primeiro grande desafio do ano. Às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o atual vice-campeão do certame terá o Bahia pela frente, em clássico regional válido pela estreia da Copa do Nordeste.

Na primeira fase do Nordestão, os times dos grupos contrários se enfrentam. O Sport está presente no Grupo A da competição, ao lado de América-RN, Botafogo-PB, CRB, Ceará, Maranhão, River-PI e Vitória. Além do Bahia, o Leão medirá forças com ABC, Altos, Fortaleza, Itabaiana, Juazeirense, Náutico e Treze, do Grupo B.

Nos últimos dez confrontos com o adversário deste final de semana, o Sport leva vantagem no número de vitórias. São sete resultados positivos para o Rubro-negro e apenas três para os baianos. No último encontro, inclusive, o Leão não tomou conhecimento do rival. Em duelo válido pela Copa do Nordeste do ano passado, o time pernambucano aplicou um sonoro 6x0 na Ilha do Retiro.

Agora, em meio aos investimentos feitos pelo Grupo City no clube de Salvador, a torcida do Sport tem o receio que o placar possa ser devolvido. Principalmente pelo fato do Leão ainda estar se adaptando à filosofia de trabalho do técnico Mariano Soso. Mas, após a vitória sobre o Flamengo-PE, o treinador garantiu que o elenco está preparado para encarar o Bahia.

"É uma nova competição, com exigência diferente. Acredito que independente das dificuldades, eu concentro minha atenção na capacidade dos nossos jogadores, e nossa expressão coletiva deve se fortalecer frente a um adversário como o Bahia", salientou o técnico.

Depois de usar uma equipe alternativa no último jogo do Estadual, Mariano Soso deve utilizar força máxima em Salvador. As maiores preocupações do técnico são o zagueiro Rafael Thyere e o volante Fábio Matheus. Enquanto o defensor tinha apresentado um quadro de conjuntivite, o cabeça de área apresentou um quadro viral, antes do confronto com o Flamengo de Arcoverde.

Ficha técnica

Bahia

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, David Duarte e Luciano Juba (Ryan); Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauly e Biel; Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Sport

Caíque França; Lucas Ramon, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Fábio Matheus, Felipe e Alan Ruiz; Fabricio Domínguez, Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Local: Arena Fonte Nova (Salvador/BA)

Horário: 16h

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA)

Assistentes: Antônio Adriano de Oliveira e Elson Araújo da Silva (ambos do MA)

Transmissão: ESPN e Nosso Futebol.

Veja também

Mundial de Esportes Aquáticos Bernardo Santos termina em 11º em final inédita do nado artístico no Mundial