Em clima de despedida de Vagner Love, Retrô vence o Ceará na Copa do Nordeste
Com gols de Fernandinho, Radsley e Love equipe pernambucana segue invicta na competição
O Retrô segue invicto na Copa do Nordeste 2026. Em duelo válido pela segunda rodada, a Fênix bateu o Ceará por 3 a 1, neste sábado (28), no Estádio Esportes da Sorte Aflitos. Fernandinho, Radsley e Love garantiram a festa azulina, enquanto Matheusinho descontou para o Vozão.
Em clima de despedida do atacante Vagner Love, uma surpresa foi preparada para o camisa 9 antes do início da partida: Sua mãe, esposa, filha e amigos foram para a arquibancada assistir o “último capítulo” do jogador, que foi o responsável por fechar a vitória da Fênix.
O jogo
O primeiro tempo foi marcado por muitos erros das duas equipes, mas a primeira grande chance foi do Ceará. Aos 25 minutos, Wendel Silva recebe na grande área, dribla a marcação e finaliza forte, obrigando o goleiro Jefferson Paulino a realizar a defesa.
Apesar do susto, quem abriu o placar foi a equipe pernambucana. Aos 35’, Radsley cobra falta na área e encontra Fernandinho, que cabeceia no canto direito sem chances para o goleiro Richard.
Na segunda etapa, o Retrô voltou a campo sendo pressionado pelo time alvinegro. Aos 6 minutos, em uma jogada pelo lado esquerdo, Melk cruza para Matheusinho, ex-Sport, que empata a partida.
Aos 21’, Radsley devolveu a dianteira do placar ao Retrô com um verdadeiro golaço. Após passe de David Junio, o camisa 8 azulino soltou uma pancada de fora da área, balançando as redes com categoria.
Deixando a equipe Cearense com um a menos em campo, Lucas Lima foi expulso aos 37’. O volante recebeu seu segundo cartão amarelo e deixou o Vozão em desvantagem no fim da partida.
Fechando a carreira com chave de ouro, Vagner Love fechou a vitória azulina. Luiz Henrique avança pelo lado esquerdo e cruza para o camisa 9, que desvia com categoria e marca seu gol de número 423.
O próximo jogo do Retrô na competição será na próxima terça-feira (7), às 21h30, contra o Sport, na Ilha do Retiro.