Em clima de revanche, Inter e Milan fazem Derby neste domingo; saiba onde assistir e veja escalações

Neste domingo (5), a cidade de Milão verá acontecer o Derby Della Madonnina de número 235. Internazionale e Milan terão mais uma vez o San Siro como palco, com a bola rolando a partir das 16h45. O jogo será transmitido pelos canais ESPN e Star+.

No último mês de janeiro, os rivais se encontraram pela Supercopa da Itália. Melhor para o lado Azul e Negro, que venceu com absoluta autoriadade pelo placar de 3x0. Porém, dessa vez o confronto será pela 21ª rodada da Serie A e o duelo será importante para a disputa por vagas na próxima Champions League.

Os rivais vivem momentos muito diferentes. O treinador rubro-negro, Stefano Pioli, se vê pressionado no momento. O Milan não vence há seis jogos, tomando 12 gols neste recorte. Desde a volta do futebol italiano depois da Copa do Mundo, os Rossoneris venceram apenas uma partida, justamente o compromisso de volta da temporada. Nesse momento, a equipe milanista está fora do G-4 do italiano, caiu nas oitavas da Copa Itália e vê até a sua vaga na Europa League ser ameaçada pela Roma.

Por outro lado, a Inter vive um momento mais leve, ainda que esteja muito longe da líder Napoli. Desde que voltou da parada da Copa, a equipe Nerazzurri conquistou importantes vitórias, em grandes partidas, mas deslizou e deixou pontos pelo caminho em partidas consideradas mais fáceis.

Prováveis escalações

Internazionale: Onana; Skriniar, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Dzeko e Martínez.

Milan: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Gabbia e Theo Hernández; Tonali, Krunic, Saelemaekers, De Ketelaere e Rafael Leão; Giroud.

Local: San Siro (Milão/Itália)

Horário: 16h45

Onde assistir: ESPN e STAR+

