Sport Em coletiva após derrota para o Vitória, Enderson Moreira garante que não permanece no Sport em 2024 Treinador também reconhece que as chances de acesso são escassas

Depois de ter tido muito sucesso com o Sport nos primeiros meses do ano, conquistado o título do Campeonato Pernambucano e boas campanhas na Copas do Nordeste e do Brasil, o trabalho de Enderson Moreira sofreu com instabilidades nos últimos meses. Diante do cenário de insucesso e da permanência do clube na Série B para 2024, neste sábado (18), o treinador garantiu que não fica na Ilha do Retiro.



“Eu fui muito claro que não havia continuidade (em postagem nas redes sociais semana passada), independente de acesso ou não. A gente tem que entender o ciclos, acho que esse poderia ter se encerrado um pouco antes, talvez no momento que estávamos conseguindo resultados. Houve de alguma forma a tentativa de podermos buscar alternativas, vim com toda minha energia e força. Acho que fizemos coisas muito boas, mas o principal objetivo da temporada é muito difícil de ser alcançado, porque dependemos não só do nosso resultado, mas de outros cinco. No futebol pode até acontecer, mas é muito improvável", disse.

“Não há Enderson no Sport em 2024. Gostaria muito de entregar para o próximo treinador o clube na Série A, gostaria muito. Mas infelizmente não foi possível de uma maneira meio inacreditável. As coisas foram deixando de acontecer. Não há falta de empenho dos jogadores, mas não temos conseguido transformar em gols os momentos que temos de superioridade", complementou.

Neste sábado, o Sport iniciou bem a partida e dominou praticamente todas as ações no primeiro tempo diante do Vitória. Na volta do intervalo, o Leão voltou melhor, mas um golaço anotado por Osvaldo de fora área, abalou a equipe rubro-negra, que saiu derrotada do Barradão. “Não que a gente tenha feito um jogo ruim, criamos várias possibilidades, mas é uma tônica desse último terço do campeonato, a gente criar situações, ter o goleiro adversário fazendo defesas impressionantes e nós sofrendo gols e perdendo o jogo”, analisou Enderson.

Na oitava colocação com 60 pontos, o Sport enxerga cinco equipes - podendo ser seis, caso o Guarani vença neste domingo (19) - na sua frente que ainda brigam por uma vaga na Série A em 2024. As possibilidades são mínimas e o técnico lamentou muito a situação.



“A gente sabe que a situação é extremamente complicada, que não passa nem por nossa cabeça isso (conseguir o acesso). A decepção é enorme. Eu não nasci Sport mas aprendi amar esse clube, então estou muito decepcionado, fizemos um último terço de campeonato muito ruim, muito abaixo daquilo que a gente estava fazendo. Tivemos problemas, buscamos soluções, mas infelizmente aquilo que buscamos não funcionou. É lamentável, é triste, decepcionante. Mas o torcedor do Sport vai criar forças para continuar apoiando o clube durante toda vida, porque sempre foi assim, mas é um momento muito triste para mim", declarou.









