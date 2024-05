A- A+

Sport Em comum acordo, Sport anuncia saída do volante Ítalo Na atual temporada, jogador foi utilizado em dez partidas pelo técnico Mariano Soso

O Sport anunciou, na noite desta sexta-feira (17), a saída do volante Ítalo da Ilha do Retiro. De acordo com a publicação feita em seu site oficial, o clube pernambucano informa que a rescisão contratual se deu em comum acordo.

"O Sport agradece ao atleta pelos serviços e dedicação desde a base, bem como deseja sucesso na sequência da carreira", diz trecho da nota rubro-negra.

Ítalo chegou ao Sport em 2017. À época, para defender o sub-15 do Leão. Posteriormente, passou pelo sub-17 e sub-20, até chegar ao profissional no ano de 2020.

Na equipe principal rubro-negra, o prata da casa acumulou 37 aparições e um gol feito. Nesta temporada, sob o comando de Mariano Soso, o cabeça de área foi utilizado em dez oportunidades, sendo quatro delas pela Copa do Nordeste e seis pelo Campeonato Pernambucano.

Veja também

Acidente Luisa Baptista pede que motociclista que a atropelou responda por tentativa de homicídio