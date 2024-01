A- A+

PERNAMBUCO Em comum acordo, Vinícius Bergantin deixa o cargo de técnico do Retrô: "Casamento que não funcionou" De acordo com Gustavo Jordão, diretor da Fênix, o anúncio do próximo treinador deve acontecer ainda nesta terça-feira (23)

Vinícius Bergantin não é mais técnico do Retrô. O treinador, que chegou à Fênix de Camaragibe em setembro do ano passado, vem fazendo boa campanha no Campeonato Pernambucano, mas acumula decepções já neste início de ano, como a eliminação na Pré-Copa do Nordeste para o Juazeirense. A informação foi adiantada pelo jornalista João Victor Amorim e confirmada pela Folha de Pernambuco.

"Vinícius deixa o cargo após runiões que fizemos. A decisão foi mútua e foi definindo que o melhor caminho era a saída. As ideias não estavam sendo corerentes das duas partes. A gente gosta de Vinícius, é um profissional exemplar. É como um casamento que não funcionou, que não houve traição, mas às vezes não dá certo. Mas é um prfissional que logo logo volta ao mercado, é trabalhador e conhece de futebol. O clube tem princípios de ideia de jogo, que são um pouco diferente do que ele imagina", explicou o diretor do Retrô.

De acordo com Gustavo Jordão, o anúncio do próximo técnico deve acontecer ainda nesta terça-feira (23). Em sua passagem pelo Retrô, Bergantin acumula cinco partidas, com duas vitórias - incluindo uma goleada por 4 a 2 sobre o Sport pelo Estadual -, um empate e duas derrotas. No momento, a Fênix ocupa a terceira colocação do Pernambucano, com seis pontos





O Retrô Futebol Clube Brasil informa que a partir de hoje (23), o técnico Vinicius Bergantin não faz mais parte do comando técnico da equipe. O Retrô agradece ao profissional pelo trabalho e dedicação sempre demonstradas no dia a dia durante o período que defendeu nossas cores. pic.twitter.com/ddcaCaYlWX — Retrô FC Brasil (@Retrofcbrasil) January 23, 2024

