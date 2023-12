A- A+

Futebol Em comunicado, clube japonês diz não ter recebido nenhuma oferta oficial do Santos por Carille Treinador e equipe tinham assinado contrato de renovação no final de novembro

Após ter anunciado a contratação do técnico Fábio Carille nesta terça-feira (19), o Santos pode enfrentar problemas jurídicos. Isso porque o ex-clube do treinador, o V-Varen Nagasaki, emitiu um comunicado alegando irregularidades no processo de contratação feito pelo Santos.

Em comunicado, o clube da segunda divisão japonesa traçou uma linha do tempo de como se deu o processo envolvendo o treinador. No relato, o time relembrou os fatos que vão desde a renovação com Carille, no final de novembro, passando pelo reforço do técnico em permanecer no projeto, após interesse do Santos, no começo de dezembro, até o anúncio de acordo entre o Peixe e o treinador pelas redes sociais, que, segundo os japoneses, não tinham recebido nenhuma oferta oficial.

Em comentário do presidente do clube japonês, Akito Takada, essa situação causou “ansiedade” em todos os envolvidos do clube. “Como clube, estamos perplexos com a situação repentina, mas faremos o nosso melhor para resolver a situação e encerrar as preocupações de jogadores e funcionários cujos contratos estão para ser renovados para a próxima temporada o mais rapidamente possível”, disse.

Após o anúncio da contratação de Carille, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, admitiu que não se comprometeu a pagar a multa rescisória para tirar o treinador do clube japonês. “O Santos não tem condições e manifestamos isso desde o início do diálogo da negociação. É impossível o Santos hoje, dentro da política salarial, fazer nenhum compromisso relacionado à multa. Ela já está superada em torno dessa vinda do treinador para o Santos”, disse o mandatário.

Fábio Carille somou 62 jogos pelo V-Varen Nagasaki, com 22 vitórias, 17 empates e 23 derrotas. O clube terminou a última J2-League, correspondente à 2ª divisão japonesa, na 7ª colocação, com 65 pontos, não obtendo o acesso à elite.



