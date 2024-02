Em comunicado, Santa Cruz e Ceará se manifestam sobre ataque ao ônibus da delegação do Fortaleza

A- A+

Na manhã desta quinta-feira (22), o Santa Cruz e o Ceará soltaram um comunicado na rede social X, antigo twitter, sobre o ataque ao ônibus sofrido pela delegação do Fortaleza, após partida contra o Sport pela Copa do Nordeste. Os clubes repudiaram ao ataque, prestaram apoio ao Tricolor do Pici e cobraram punições aos envolvidos.

Em comunicado oficial, o Santa Cruz manifestou profundo pesar diante dos atos violentos contra o Fortaleza. O clube também classificou o ataque como inaceitável e expressou solidariedade ao Tricolor do Pici.

O Santa Cruz Futebol Clube manifesta profundo pesar diante do atentado sofrido pela delegação do Fortaleza Esporte Clube após o jogo de ontem, na Arena Pernambuco. Repudiamos veementemente qualquer forma de violência no esporte e na sociedade. É inaceitável que situações como… pic.twitter.com/I27seD4oab — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) February 22, 2024

O Ceará, rival do Fortaleza, também abominou os ataques à delegação do clube, classificando o episódio como inadmissível e protagonizado por criminosos. Além disso, o Alvinegro se solidarizou com o Tricolor e diz que espera uma punição exemplar aos envolvidos.

É inadmissível o episódio de violência em Recife, protagonizado por criminosos que se dizem torcedores. O Ceará Sporting Club se solidariza com os atletas do @FortalezaEC, estima melhoras e espera que essa mancha no nosso futebol seja atenuada com punição exemplar dos envolvidos.… — Ceará Sporting Club (@CearaSC) February 22, 2024

Sport

Por meio de nota, o Sport também repudiou os ataques realizados ao ônibus da delegação do Fortaleza. O Rubro-negro se colocou à disposição para ajudar na apuração dos fatos e nas investigações, buscando identificar os envolvidos nesse ato criminoso.

O Sport Club do Recife repudia veementemente os atos de violência praticados contra o ônibus da delegação do Fortaleza Esporte Clube na saída da Arena de Pernambuco após a partida desta quarta-feira.



Os absurdos atos de violência não condizem com a real conduta e comportamento… pic.twitter.com/pUH8mdgZJk — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 22, 2024

Mais informações

Segundo informações do Fortaleza, seis jogadores foram encaminhados ao hospital. O goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio. O lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, e o volante Lucas Sasha foram feridos com estilhaços de vidro e tiverem que conter sangramentos.

João Ricardo e Gonzalo Escobar passaram por suturas, procedimento de recebimento de pontos cirúrgicos. O lateral-esquerdo também realizou exames de tomografia na cabeça, mas está bem e consciente. "Os demais atletas passarão por cuidados médicos para a retirada de estilhaços de vidro pelo corpo", informou o Fortaleza.

Os jogadores do Fortaleza receberam alta no começa desta manhã e já se juntaram à delegação do clube.

Veja também

violência "A gente sai pra jogar bola e só quer voltar vivo", diz jogador do Fortaleza após ataque a ônibus