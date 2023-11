A- A+

Liga dos Campeões Em confronto direto pela liderança do Grupo H, Barça recebe Porto pela Champions; veja onde assistir Partida acontece nesta terça-feira (28), às 17h, no Estádio Olímpico de Barcelona

Em baixa na temporada, o Barcelona tem momento decisivo na Champions League, nesta terça-feira (28), pela quinta rodada da fase de grupos. A equipe da Catalunha recebe o Porto no Estádio Olímpico de Barcelona, em briga direta pela liderança - as duas equipes estão rigorosamente empatadas, mas o Barça venceu no confronto direto e lidera. A bola rola a partir das 17h, com transmissão da TNT Sports/HBO Maxx e SBT.

Há semanas, o Barcelona não vem apresentando um bom desempenho em campo. Por vezes, a qualidade técnica da equipe conseguiu decidir a partida a favor dos catalães. Mas, nas últimas rodadas da La Liga e da Champions, isso foi insuficiente e a equipe acabou deixando pontos pelo caminho. Como foi o caso na derrota para o Shaktar Donetsk por 1x0, que permitiu a aproximação dos times adversários na tabela de classificação.

Nas duas últimas temporadas da Liga dos Campeões, o Barça caiu ainda na fase de grupos. O fato da aproximação de Porto e Shaktar já acendeu o sinal de alerta barcelonista, que faz Xavi Hernández enxergar o duelo desta terça-feira como uma final. "É um jogo importantíssimo, vital. Temos as chances intactas de terminar em primeiro no grupo, depois de dois anos sem conseguir classificar para as oitavas", declarou Xavi.

Por outro lado, o Porto vem de duas vitórias consecutivas na Champions, ambas diante do Royal Antwerp da Bélgica. Mesmo crescendo na competição e vendo o adversário não viver o melhor dos momentos, Sérgio Conceição, treinador da equipe portuguesa, prega respeito e entende que seja necessário um jogo quase que perfeito. "Precisamos de uma grandíssima noite para levarmos daqui a vitória. Independente dos momentos das equipes, são jogos de altíssimo nível e se olharmos cada posição do plantel do Barcelona, enxergamos grandes jogadores em cada função", disse Conceição.

Onde assistir: TNT Sports/HBO Max e SBT

Horário: 17h

Local: Estádio Olímpico de Barcelona (Espanha)

