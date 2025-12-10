A- A+

Futsal Em confronto pernambucano, Sport vence Adesppe e vai à final da Taça Brasil sub-21 de Futsal Leão venceu pelo placar de 3x1 e agora enfrentará o Jaraguá-SC

O Sport é finalista da Taça Brasil sub-21 de Futsal. Nesta quarta-feira (10), no Ginásio do Geraldão, o Rubro-negro venceu o duelo pernambucano contra a Adesppe pelo placar de 3x1 e enfrentará a equipe do Jaraguá-SC na grande decisão.

Sport e Adesppe faziam um jogo muito equilibrado, com oportunidades para ambos os lados. Contudo, o gol que inaugurou o placar saiu faltando apenas três minutos para o fim da primeira etapa.

Em jogada individual do ala Tales, o camisa 6 venceu dois adversários até bater cruzado em direção ao segundo pau, onde o pivô Guilherme só precisou empurrar para o fundo do gol.

Após a volta do intervalo, a Adesppe precisou ir ao ataque. Em uma situação em que utilizou o goleiro-linha, ainda restando 16 minutos, Dudu foi acionado dentro da área e desviou para empatar.

Durante dois minutos, o Rubro-negro teve a vantagem numérica em quadra por conta de uma expulsão da Adesppe; ainda assim, a equipe laranja soube se defender e segurou o placar.

Sport avança à final da Taça Brasil sub-21 de Futsal - Foto: Cecilia Prutchansky/CBFS

Ironicamente, o Sport foi mais perigoso quando o adversário voltou a ter quatro jogadores na linha. Invertendo os papéis, Guilherme que recebeu dessa vez de frente e mandou para o fundo das redes.

Alguns minutos depois, foi a vez da Adesppe ter um homem a mais em quadra e se lançou com tudo. Utilizando o goleiro-linha, não era possível cometer erros, mas não foi o que aconteceu.

A defesa do Sport conseguiu reter uma finalização do time adversário e o goleiro Rafinha percebeu o gol aberto do outro lado da quadra. Com um chute de longe, mas certeiro, o arqueiro do Leão ampliou o marcador.

Final

No outro confronto que definiu o primeiro finalista, os catarinenses do Jaraguá bateu o Minas pelo placar de 2x1.

Dessa forma, Jaraguá e Sport, que empataram em 2x2 na primeira fase, voltam a se enfrentar na grande decisão. A finalíssima acontece nesta quinta-feira (11), no Geraldão, a partir das 19h30. A entrada é gratuita.



