Náutico Em conversa com o presidente, Souza decide permanecer no Náutico; meia treina separado Na última quarta-feira (9), camisa 8 discutiu com o técnico Fernando Marchiori

Com a reta final da primeira fase da Série C batendo na porta, a diretoria do Náutico vai tentando amenizar as polêmicas que envolvem o nome do Timbu. Segundo informações do ge, após uma reunião com o presidente Diógenes Braga, no início da tarde desta quinta-feira (10), o meia Souza escolheu seguir no clube.

Na última quarta-feira (9), Souza teve discussão forte com Fernando Marchiori durante as atividades no CT Wilson Campos. Nesta quinta, o meia não participou do treino junto ao grupo. De acordo com a assessoria, o camisa 8 fez um trabalho a parte na academia. A expectativa é que o jogador e o treinador conversem no intuito de aparar as arestas.

Ainda de acordo com o ge, no encontro com o mandatário alvirrubro, Souza relatou que sua história no clube pesou na hora de tomar a decisão para permanecer na Rosa e Silva. Ao todo, o meia soma 108 partidas pelo Timbu, além de 25 gols, sendo 11 deles na atual temporada.

De contrato renovado com o Náutico na última segunda-feira (7), Souza tem vínculo com o Alvirrubro até o final da próxima temporada.

