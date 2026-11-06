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Série B Em decisão, Sport visita Operário-PR pela Série B; veja onde assistir e escalações Um revés em Ponta Grossa pode significar o fim do sonho de classificação ao G-6 para o Rubro-negro

Não há outro resultado de interesse ao torcedor rubro-negro, nesta sexta-feira (6), que não seja o de vitória. Pela penúltima rodada da Série B, o Leão visita o Operário-PR, às 19h30, no Germano Krüger, sem margem para tropeços, se quiser seguir sonhando com a classificação aos playoffs do campeonato nacional.

Com 55 pontos, o time pernambucano inicia a rodada na oitava posição. A pontuação é a mesma de CRB, Goiás e Atlético-GO, que só entram em campo no final de semana. Durante a semana, a diretoria leonina tentou mudar o horário dos times envolvidos na briga pelo G-6, mas não obteve êxito. Adversário do Sport, o Operário-PR é apenas o 11º colocado, com 51 pontos.

Uma vitória em Ponta Grossa coloca o Sport, momentaneamente, no grupo dos seis primeiros colocados. Uma derrota, no entanto, pode significar o fim do sonho de disputar o mata-mata do acesso com uma rodada de antecedência.

Para isso acontecer, basta CRB ou Goiás vencerem seus jogos diante de Náutico e Ponte Preta, respectivamente. Ambos abririam três pontos de vantagem sobre o Leão, mas não poderiam mais ser alcançados no número de triunfos na última rodada, mesmo que saiam derrotados de seus compromissos.

Outro adversário direto do Sport, o Atlético-GO enfrenta o Athletic-MG, no domingo, mas não tem chances de colocar água no chopp dos leoninos nesta rodada, pois ambos estão empatados na quantidade de resultados positivos.

Diante do cenário de pressão, o volante Patrick de Paula garantiu que o elenco está confiante na conquista de um resultado positivo longe da Ilha do Retiro.

"A confiança está muito alta, sabemos o que temos que fazer. Estamos na briga, temos mais dois jogos importantes que vão definir nosso futuro. Temos que ir com essa confiança para dentro de campo para desempenhar um bom futebol. A diretoria está confiando na gente, contamos com a força do nosso torcedor, que é nosso 12º jogador. Com essa força, iremos para dentro de campo buscar os três pontos", enfatizou o camisa 7.

Sem muitas mudanças

Para o compromisso contra o Fantasma, o Sport não deve ter muitas modificações, em relação à equipe que iniciou o empate com o Botafogo-SP. A única mudança pode acontecer na cabeça de área. Com uma lesão no pé, Willian Oliveira está vetado do confronto. Biel e Zé Gabriel brigam pelo espaço no meio de campo.

Uma outra ausência será na beira do gramado. Na rodada passada, o técnico Mariano Soso recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá comandar o time. Desta forma, o auxiliar técnico Sued Lima será o responsável por dirigir a equipe.

Ficha técnica

Operário-PR

Elias; Maguinho, Joseph, Cuenú e Gabriel Feliciano; Índio, Vinícius Diniz, Dudu Mosconi, Brenno e Moraes; Caio Dantas. Técnico: Alberto Valentim.

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Benevenuto, Habraão e Raí Lopes; Biel (Zé Gabriel), Fernando Sobral e Patrick de Paula; Diego Hernández, Perotti e Chrystian Barletta. Técnico: Mariano Soso.

Local: Estádio Germano Krüger (Ponta Grossa/PR)

Horário: 19h30

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Luís Filipe Gonçalves Correa (PB)

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Transmissão: ESPN/Disney+, SportyNet e X Sports

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