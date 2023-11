A- A+

Futebol Em declaração à torcida, Yuri Romão reforça confiança em acesso do Sport: "vamos juntos até o fim" Presidente rubro-negro reconheceu desempenho irregular da equipe nos últimos jogos, mas pediu apoio dos torcedores na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro

Faltando apenas três jogos para o término da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport vive situação delicada. Embora ainda esteja no G4 que garante o acesso, na quarta posição, com 59 pontos, o clube vem caindo de rendimento, com apenas uma vitórias nas últimas cinco partidas. Nesta noite, inclusive, o Leão pode deixar a zona de classificação à Série A caso o Criciúma (quinto, com 57) derrote o lanterna ABC, no Heriberto Hulse. Ciente do momento de pressão, o presidente leonino, Yuri Romão, fez um pronunciamento para os torcedores, pedindo o apoio na reta final da temporada.

“Chegamos a esse momento não tão bem como gostaríamos, como trabalhamos para que fosse. Mas também chegamos com bastante vontade para atingir o grande objetivo nosso em 2023 que é o retorno à elite do futebol brasileiro. Chegamos em um momento decisivo do Campeonato Brasileiro da Série B 2023 precisando do apoio de vocês. Essa é a hora que a gente tem de superar os desafios que aparecem”, afirmou.

O dirigente também ressaltou a confiança de uma recuperação do Sport nos últimos três jogos do ano, contra Atlético-GO, Vitória e Sampaio Corrêa. Diante de goianos e maranhenses, a partida será na Ilha do Retiro.

“Não posso deixar de reconhecer que todos os esforços estão sendo feitos. Não somente pela diretoria, mas também pelos atletas, comissão técnica e todos os funcionários do clube. É um momento desafiador, mas com o apoio da torcida, incentivando, mostrando a garra rubro-negra, como sabemos mostrar, tenho certeza que chegaremos aos três últimos jogos superando o momento adverso”, apontou.

“Reconheço que alternamos, ao longo da competição, algumas fases. Sabemos da nossa responsabilidade. Eu, enquanto presidente, sei da minha responsabilidade nesse contexto, mas o momento não é de ficar lamentando, mas sim continuar apoiando o elenco. Tenho convicção e agradeço todo o apoio recebido por parte da torcida ao longo do campeonato. Ela nunca nos abandonou. Temos uma média de público maravilhosa. O momento é de ter o público incentivando, passando essa confiança ao elenco. Ele carece disso, da crença de que vamos conseguir. Peço que, na sexta, estejam conosco na Ilha do Retiro, apoiando, incentivando, passando a confiança. Assim, vamos alcançar o nosso objetivo. Vocês têm sido fundamentais ao longo do ano. Então vamos juntos: atletas, comissão, diretoria, funcionários, torcedores…todos unidos em prol do acesso. Vamos juntos até o fim”, completou.

