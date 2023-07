Em depoimento, preparador físico do Universitario detido em jogo contra Corinthians nega ser racista

A- A+

O preparador físico do clube peruano Universitario Sebastián Avellino negou ser racista nesta segunda-feira em Lima depois de ficar mais de uma semana preso sob acusações de racismo após uma partida contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana.



Um juiz de São Paulo concedeu "liberdade provisória" na quinta-feira ao preparador físico, que estava detido desde 11 de julho sob a acusação de racismo durante o jogo contra a equipe paulista pela Copa Sul-Americana.

"Eu afirmo e grito em alto e bom som minha opinião antirracista, que tem sido assim ao longo da minha vida e do meu trabalho. Quero afirmá-la e gritar bem alto", disse Avellino, chorando em uma entrevista coletiva em Lima.

Na sexta-feira, o magistrado concedeu a liberdade a Avellino sob o fundamento de que "não existem elementos que demonstrem a existência de um risco efetivo e concreto para a preservação da ordem pública", indica a decisão divulgada na noite de quinta-feira.

"Lamento profundamente de coração tudo o que aconteceu e provocou. Lamento por todas as pessoas que foram afetadas e tudo o que a instituição sofreu devido a esse problema", acrescentou o uruguaio após descrever o que viveu em São Paulo como um "pesadelo".

O processo judicial contra ele continua por suposta prática de preconceito racial, crime que no Brasil pode ser punido com até cinco anos de prisão.

"Foi lamentável a desproporção do que foi feito no Brasil. Uma norma, uma lei que se aplica a seu critério", afirmou o administrador do clube, Jean Ferrari. "Repelimos qualquer ato discriminatório. Nossa instituição é focada no futebol."

O uruguaio, de 43 anos, cumpria prisão preventiva no presídio de Itaí, interior de São Paulo, depois de ser detido pela Polícia Militar após a derrota do time de Lima por 1 a 0 para o Corinthians, no estádio Neo Química Arena. O preparador foi acusado de fazer gestos racistas na beira do campo, imitando um macaco na direção das arquibancadas, ato que foi registrado em vídeos divulgados nas redes sociais.

