Em despedida de Guardiola, Manchester City é derrotado pelo Aston Villa

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Técnico mais longevo da história do Manchester City, Pep Guardiola se despediu neste domingo (24) com uma derrota. Apesar da partida não ter muita importância para a classificação final da Premier League, o histórico treinador não teve uma despedida à altura de sua trajetória na Inglaterra. Neste domingo (24), o City foi derrotado por 2 a 1 pelo Aston Villa, em um jogo que também marcou as despedidas do meia Bernardo Silva e do zagueiro John Stones.

Na entrada dos times entraram em campo, a torcida do City fez uma bonita festa e ergueu bandeirões especiais em homenagem a Guardiola, Bernardo Silva e Stones. Quando Antonio Semenyo abriu o placar, e parecia que o jogo seria definitivamente de festa.

Mas no segundo tempo o Aston Villa resolveu botar água no chope da festa em Manchester e virou a partida, com gols de Ollie Watkins. Assim, o Villa terminou a Premier League em 4º lugar, enquanto City ficou com o vice, atrás do Arsenal. O título já estava decidido antes dessa rodada.





Bernardo Silva e John Stones, que estiveram juntos com o Guardiola quase todo o período do técnico no comando do clube, não renovarão seus contratos e vão deixar o clube na próxima temporada. Seus destinos ainda não são conhecidos.



Técnico mais vencedor da história do clube

Foram 10 anos do técnico espanhol no comando da equipe inglesa.



— Quando você mora aqui por 10 anos, conhece todos os corredores da cidade, inclusive os ruins. Você não é apenas parte da Etihad. Você vive na cidade, você a conhece. Tentarei refletir o que isso significa. Dei tudo de mim até a última gota. Saio com uma paz de espírito incrível. Dei tudo por este clube — afirmou Guardiola, na semana da despedida.



A parceria entre clube e treinador neste período deu tão certo que a recém-reformada arquibancada norte do Etihad Stadium passará a se chamar "Arquibancada Pep Guardiola". Além disso, o Manchester City fará uma estátua de Guardiola, que ficará exposta na entrada do estádio do clube.



Todas as homenagens ao técnico espanhol são justas. Afinal, o Guardiola conquistou seis Premier Leagues, uma Liga dos Campeões, três Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga Inglesa, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa e três Supercopas da Inglaterra com o Manchester City. Ao todo, foram 592 jogos, com 423 vitórias, 77 empates e 92 derrotas — um aproveitamento de 75,8% —, com 1422 gols marcados e somente 520 sofridos.

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