Futebol Em despedida, Renato Gaúcho presenteia Suárez com DVD: "se tiver um tempinho, pode assistir" Atacante uruguaio deixará o clube gaúcho ao término do Brasileirão

Autor do gol que deu a vitória para o Grêmio sobre o Vasco, no último domingo (3), pela 37ª rodada do Brasileirão, Luis Suárez ganhou um presente em seu último jogo com a camisa do Tricolor: um DVD com os gols de Renato Gaúcho na carreira.

Na entrevista coletiva depois da partida, o treinador brincou com o camisa 9, e entregou a mídia com seus lances para o uruguaio. Bem humorado, Luisito levou na esportiva e deu um abraço em Portaluppi.

"Não posso deixar de sacanaear ele. Eu tive o prazer de vê-lo jogar na Europa, vê-lo jogar aqui no Grêmio e ser o treinador dele. Quarto maior goleador do mundo, não precisa dizer muita coisa. Então, Luis, nas suas férias, na folga, se tiver um tempinho, você pode assistir o meu DVD, tá?", descontraiu Renato.

Artilheiro do Grêmio na temporada com 27 gols, Suárez, ao que tudo indica, vai voltar a formar dupla com Lionel Messi, no Inter Miami, em 2024. Antes, entretanto, deve se despedir do clube de forma oficial nesta quarta-feira (6). Na ocasião, a equipe gaúcha visita o Fluminense, às 21h30, no Maracanã.

Confira o vídeo:

