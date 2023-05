A- A+

Copa do Nordeste Em desvantagem e com Ilha lotada, Sport recebe o Ceará pela grande final da Copa do Nordeste Time cearense venceu o jogo de ida por 2x1, no Castelão; bola rola às 21h

Vencer por dois gols de diferença. No tempo regulamentar, este é o cenário que o Sport precisa para voltar ao lugar mais alto do pódio da Copa do Nordeste, após nove anos, diante do mesmo adversário. Em caso de vitória rubro-negra pela margem de apenas um gol, o campeão do Nordestão 2023 será conhecido nos pênaltis. Depois de perder por 2x1, no Castelão, no confronto de ida, o Leão recebe o Ceará, às 21h desta quarta-feira (3), em uma Ilha do Retiro completamente lotada. Todos os ingressos disponibilizados para a partida foram vendidos de forma antecipada.

O time cearense está engasgado na vida dos rubro-negros na atual temporada. As duas únicas derrotas do Sport foram para o Alvinegro, ambas em Fortaleza. Além do revés sofrido no primeiro jogo da decisão, o Leão perdeu por 3x2, no Presidente Vargas, pela primeira fase da competição regional. Agora, com o apoio do torcedor, a expectativa do elenco é que o clube pode dar a volta por cima e dar o troco no rival no principal encontro do ano.

"A gente vem de dois jogos recentes, contra Retrô e Coritiba, com momentos difíceis no jogo, onde sentimos o apoio do torcedor. Isso fará a diferença, sei que a Ilha estará lotada, com eles nos apoiando, para se Deus quiser fazermos uma grande partida. Sempre respeitando o adversário, é uma decisão, mas com esse apoio que fez a diferença em outros jogos, temos que nos agarrar também a isso, que é importante para nós", falou o capitão Rafael Thyere.

Leão tem retornos

Depois de poupar os considerados titulares na estreia da Série B, o técnico Enderson Moreira terá quase todo mundo à disposição para escalar o Sport. O ponta direita Labandeira é a única ausência confirmada, por causa de um trauma no joelho sofrido na final do Estadual. A lesão deixará o uruguaio fora dos gramados por dois meses.No mais, além de ter as principais peças descansadas, dois jogadores voltam a lista de relacionados.

O lateral-direito Eduardo e o atacante Edinho se recuperaram de dores musculares e devem pintar entre os titulares. Sem a dupla, Ewerthon havia sido acionado no setor defensivo diante do Coritiba. Já na frente, Paulinho ocupou o espaço contra o Coxa. Frente ao Novorizontino, Fabrício Daniel foi utilizado. Contudo, o recém-chegado só pode atuar na Série B e na Copa do Brasil.

Vozão indefinido

Prestes a comandar o Ceará pela segunda vez, Eduardo Barroca não tem os 11 iniciais confirmados. A dúvida sobre a escalação do time do primeiro jogo da final, por exemplo, fica em torno do volante Caíque. O jogador está retornando de lesão e disputa vaga com Arthur Rezende. Em relação ao time que bateu o ABC, pela Série B, a mudança deve ocorrer na zaga. No final de semana, Gabriel Lacerda foi utilizado, uma vez que Tiago Pagnussat cumpria suspensão. Agora, a tendência é que o segundo forme dupla com Luiz Otávio.

Apesar da vantagem na decisão, Barroca mostrou ciência das dificuldades que serão encontradas na Ilha. “Não tenho a menor dúvida de que será um jogo muito difícil pelo nível do adversário, o momento vivido. É provável que eles estejam em processo de recuperação física melhor do que o nosso. Mas tenho confiança no nível dos jogadores que tenho, naquilo que podemos construir”, pontuou.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo (Ewerthon), Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Ceará

Richard; Warley, Pagnussat, Luiz Otávio e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende (Caíque) e Guilherme Castilho; Janderson, Erick e Vitor Gabriel. Técnico: Eduardo Barroca.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (FIFA/BA) e Brigida Cirilo Ferreira (FIFA/AL)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (FIFA/RN)

Transmissão: TV Jornal, ESPN e Nosso Futebol

Veja também

60 ANOS Com festa e reencontros, Pelada dos Médicos completa 60 anos no Recife