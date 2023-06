A- A+

Sport Em desvantagem, Enderson afirma "avaliar" elenco do Sport antes de encarar São Paulo Tendo que lidar com lesões e sequência de jogos, técnico vive dilema de poupar ou não jogadores pela Copa do Brasil

Obviamente que uma vitória por goleada eleva o ânimo de qualquer equipe no mundo do futebol. Ainda mais quando, no próximo compromisso na temporada, você tem que chegar com a moral elevada para reverter uma derrota sofrida dentro de casa. Contudo, diante das circunstâncias, o técnico Enderson Moreira vive uma incógnita no Sport: levar ou não o que tem de melhor para encarar o São Paulo, nesta quinta-feira (1), pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Na Ilha do Retiro, o Leão perdeu por 2x0. Para se classificar, precisa vencer por três gols de diferença. Caso ganhe pela mesma diferença de gols do Tricolor do Morumbi, a vaga será decidida nos pênaltis.

Nas redes sociais, os torcedores têm dividido opiniões sobre o que Enderson deveria fazer. Os mais otimistas acreditam que o Rubro-negro pode reverter a vantagem paulista. Já os mais pessimistas se apegam ao retrospecto negativo em São Paulo para defender um time alternativo. Na história do confronto, o Sport jamais venceu o Tricolor do Morumbi na Terra da Garoa. Em 22 encontros, são 20 vitórias são-paulinas e dois empates.

Além disso, com o Sport lidando com uma sequência pesada de jogos, as lesões têm passado a rondar a Ilha do Retiro. Diante do ABC, o lateral-direito Eduardo e o atacante Edinho voltaram a reforçar a equipe. Liberado pelo departamento médico, o prata da casa Paulinho já treina com o grupo. Por outro lado, nomes como Rafael Thyere, Ewerthon, Matheus Vargas e Labandeira seguem sendo acompanhados pelo DM. Expulso, Fabinho é uma ausência certa.

Projetando a partida, Enderson lamentou o resultado negativo na Ilha do Retiro, falou do retrospecto negativo diante do adversário e pontuou que vai levar em consideração o estado físico dos atletas para definir a escalação.

“A gente vai pensar no que podemos fazer, avaliar os atletas. Ficamos muito decepcionados e tristes porque fizemos um jogo para ter um resultado diferente na ida, mas um detalhe desequilibrou a partida. Temos que ir pra lá pensando em fazer um bom jogo, equilibrado. O primeiro objetivo nosso é tentar vencê-los, coisa que o Sport não conseguiu ainda, a partir daí poderemos dar um passo adiante”, relatou.

Depois de encarar o São Paulo, o Sport volta as atenções para a Série B do Brasileiro. No domingo, visita o Londrina, no Paraná, pela 10ª rodada. Em meio à logística, a expectativa é que o elenco leonino dê início à preparação para encarar o Tubarão na capital paulista.

