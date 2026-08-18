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futebol Em dia de chuva forte, Náutico vence Ceará pela Série B Triunfo por 1x0, com gol de Léo Índio, fez o Timbu se distanciar da zona de rebaixamento

Teve chuva, gol anulado, VAR para tirar pênalti, bola na trave, zagueiro tirando em cima da linha e muita tensão até o minuto final. Para os alvirrubros, o que importou foi o fim. Com gol de Léo Índio, o Náutico venceu o Ceará por 1x0, nesta terça-feira (18), no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro.





O jogo

Ainda tinha torcedor se organizando no estádio, sofrendo com o tempo chuvoso que afetou toda a Região Metropolitana do Recife (RMR), quando o Ceará deu o primeiro susto. Após cobrança de falta, a bola sobrou para Lucca, que cruzou para Renzo. A cabeçada não se transformou em gol porque Igor Fernandes tirou em cima da linha. A resposta do Náutico veio com Jean Carlos. De falta, o camisa 10 soltou uma bomba e obrigou Richard a fazer grande defesa.

Derek tem sido um dos jogadores mais criticados do Náutico nos últimos jogos. Principalmente no aproveitamento das finalizações. Por isso que quando Ryan cruzou na medida, foi quase automático o pensamento de que “agora vai” para o atacante. A cabeçada foi firme, mas Richard e a trave impediram o gol. No lado alvinegro, Melk arriscou da entrada da área e Muriel espalmou.

“O gol do Náutico está maduro” é uma frase que passou pela mente de todos que acompanharam o jogo. De fato, ele estava e aconteceu no primeiro tempo, mas após muito drama.



Alívio

Richard, que por pouco não saiu antes do intervalo após sofrer pancada na cabeça, vinha sendo o herói do Ceará, com grandes defesas em chutes de Kauã e Wenderson. Quando Borasi tentou, Rafael Ramos salvou em cima da linha. Quando Derek marcou, a bola na rede foi invalidada por toque no braço. Quando a arbitragem deu pênalti em Kauã Maranhão, rapidamente a marcação foi anulada. O sofrimento parecia não ter fim, mas aos 53 minutos, Jean cobrou falta e Léo Índio, de cabeça, fez 1x0.

Assim como na etapa inicial, Renzo foi quem iniciou o segundo tempo assustando, em cabeçada por cima do gol. Melk também tentou e parou em Muriel. O Náutico chegou perto com Samuel, em chute colocado defendido por Matheus Nogueira, substituto de Richard.

O jogo caiu um pouco de ritmo na reta final. A “trocação” de chances foi menor, mas com sustos pontuais. Jean tentou de falta e parou no goleiro. Muriel também foi decisivo em bola cruzada na área. No fim, o esforço dos mandantes foi recompensado com a vitória no clássico nordestino.

Ficha técnica

Náutico 1

Muriel; Reginaldo, Léo Índio, Igor Fernandes e Ryan (Wanderson); Samuel (Caio), Wenderson (Auremir) e Jean Carlos; Borasi (Vinicius), Derek (Victor Andrade) e Kauã Maranhão. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos

Ceará 0

Richard (Matheus Nogueira); Rafael Ramos (Giulio), Gabriel Silva, Luizão e Sávio; Júlio César (Aloísio), João Gabriel, Melk (Matheus Araújo), Nico Ferreira; Lucca (Lucas Mugni) e Nicolás Ferreira. Técnico: Daniel Paulista

Local: Esportes da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB). Assistentes: Schumacher Marques Gomes e Rafael Guedes de Lima (ambos da PB)

Gols: Léo Índio (aos 53 do 1ºT)

Cartões amarelos: Kauã Maranhão, Reginaldo, Wanderson, Jean Carlos, Victor Andrade (N); Matheus Araújo (C )

Público: 3.383 torcedores

Renda: R$ 86.126,00

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