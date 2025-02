A- A+

Futebol Em dia de confusões, Santa vence o Sport no Arruda Tricolor bateu o Leão por 1x0, ocupando a liderança do Campeonato Pernambucano; pré-jogo foi marcado por cenas de violência

O Clássico das Multidões foi vencido pelo Santa Cruz. Mas teve uma derrota enorme fora de campo. Foi um dia também de confusões. Agressões. Vandalismo que assustou moradores da Região Metroplitana do Recife (RMR). Aqui, o espaço será destinado para comentar o jogo entre o Tricolor e o Sport, neste sábado (1°), no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. Mas está claro que o resultado em campo ficou em segundo plano por conta mais uma vez da violência. A vilã que teima em tirar o protagonismo do futebol.

Dentro das quatro linhas, o Santa venceu por 1x0, gol de Douglas Skilo, fazendo o Tricolor reassumir a liderança do Estadual.

Primeiro tempo

Os primeiros 10 minutos foram a representação do que se esperava em termos de comportamento para ambos os lados. O Santa tentava acelerar o jogo a todo momento, principalmente no lado esquerdo, com Thiaguinho. Foi por ali que o atacante cruzou para Vini Moura, de carrinho, finalizar. Caíque espalmou e salvou o Sport. O Leão era mais cauteloso, trocando passes para ter mais a posse e encaixar uma assistência precisa para Paciência ou Barletta.

O técnico do Santa, Itamar Schulle, aproveitou uma pausa no jogo para reunir os atletas para algumas orientações. Uma delas aparentemente foi pedir para Thiaguinho aparecer mais na área. Foi assim que o atacante quase marcou após cruzamento rasteiro de João Pedro.

Barletta, que estava pouco participativo no jogo, mostrou o que poderia acontecer se tivesse espaço. O meia apareceu livre na entrada da área e soltou a bomba no travessão de Rokenedy. Por falar no goleiro coral, ele fez uma defesa espetacular em cobrança de falta de Titi Ortiz.

Segundo tempo

Acionado pra vaga de Rodrigues no segundo tempo, Vinícius Silva quase marcou em chute cruzado. No lado rubro-negro, pouca criatividade para conseguir entrar na área coral.

O Sport demorou para assustar no segundo tempo, mas quando assustou, não foi pouco. Primeiro, em cobrança de falta de Lucas Lima que Rokenedy salvou. Depois, em escanteio, Antônio Carlos cabeceou na trave.

A etapa final aumentou a temperatura do jogo. Aos 23, Toty recebeu passe de Skilo no meio, mas errou a pontaria e mandou para fora. A resposta do Sport foi com Barletta, em chute de longe que novamente parou no travessão.

O gol

Três bolas na trave do Sport. Gols que não aconteceram por um detalhe. Algo que faz diferença em clássico. Aos 39, dois jogadores que saíram do banco de reservas incendiaram a torcida. Rafinha cruzou na medida e Skilo, de cabeça, fez o Arruda enlouquecer de alegria e decretar o triunfo coral.

Ficha técnica

Santa Cruz 1

Rokenedy; Toty, Matheus Vinicius, William Alves e Rodrigues (Vinicius Silva); Lucas Siqueira, Balotelli, João Pedro (Rafinha)e Vini Moura; (Douglas Skilo) Thiaguinho e Israel. Técnico: Itamar Schulle

Sport 0

Caíque França; Matheus Alexandre, Chico, Antônio Carlos e Dalbert (Cariús); Zé Lucas (Marcelo Ajul), Fabrício Domínguez (Hyoran), Lucas Lima e Titi Ortiz (Gustavo Maia); Barletta e Paciência (Gustavo Coutinho). Técnico: Pepa

Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Rafael da Silva Alves (ambos RS)

Gols: Douglas Skilo (aos 39 do 2T)

Cartões amarelos: Vini Moura, Israel, Matheus Vinicius (Santa); Fabrício Domínguez, Zé Lucas, Marcelo Ajul (Sport)

Público: 27.506 torcedores

Renda: R$ 799.280,00





