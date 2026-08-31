Em dia de estreia de Bruno Guimarães, Arsenal bate Aston Villa pela Premier League

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Em um jogo truncado e sem grandes emoções, o Arsenal derrotou o Aston Vila, por 1 a 0, em duelo válido pela segunda rodada da Premier League. A partida marcou a estreia do brasileiro Bruno Guimarães pela equipe londrina em jogos do Campeonato Inglês.



Com o resultado, o Arsenal soma a segunda vitória consecutiva e, com seis pontos, divide a liderança com Manchester City, Hull e Chelsea. O Aston Villa perdeu a segunda seguida.



O Aston Villa começou o jogo com a intenção de dar uma resposta ao seu torcedor, após a goleada sofrida diante do Brighton por 4 a 0 na primeira rodada. E conseguiu. Apesar da dificuldade em sair com a bola no início, o time anfitrião acertou o travessão de Raya, com belo chute de Buendía.



O Arsenal respondeu com jogadas pela direita, com o habilidoso Saka. Havertz também apareceu com perigo por aquele setor. Já o lado esquerdo tinha pouca ação porque o driblador Tzolis sofreu com a forte marcação de Cash. O atacante grego, com a baixa produtividade, acabou até recebendo um cartão amarelo e passou a ser perseguido pela torcida rival, com vaia a cada toque na bola.





Os últimos 15 minutos foram decepcionantes. Os times praticamente nada criaram no ataque e os goleiros terminaram a primeira etapa sem realizar uma defesa.



O segundo jogo teve início muito truncado, com forte marcação e pouca criatividade. Aos 11 minutos, o passe errado proporcionou contra-ataque puxado por Rice. Saka foi derrubado por Maatsen. Em um primeiro momento o juiz chegou a marcar pênalti, mas o VAR avisou que a falta tinha sido fora da área. Odegaard bateu com perigo.



No ataque seguinte, o gol do Arsenal. Na primeira jogada bem armada, com troca de passes, Saka surgiu para empurrar para as redes de Suzuki, que levou o primeiro gol na sua estreia pelo Aston Villa, sem fazer uma defesa.



O jogo ficou aberto. O Aston Villa não queria perder a segunda e foi ao ataque, deixando mais espaços para o Arsenal. Aos 22 minutos, Suzuki fez sua primeira defesa pela equipe inglesa e aos 26 o brasileiro Bruno Guimarães entrou em campo e fez sua estreia pela equipe londrina na Premier League.



O final do jogo foi marcado pela luta do Aston Villa na tentativa de conseguir pelo menos chutar uma bola na meta de Raya. Sem sucesso. O Arsenal segurou a bola e deixou o tempo passar.

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