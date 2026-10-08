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futebol Em dia de estreia de novo uniforme, Náutico perde para o Novorizontino Timbu foi derrotado por 2x0, nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Novorizontino precisou de menos de um terço do primeiro tempo disputado para construir a vitória por 2x0 diante do Náutico, nos Aflitos, nesta quinta-feira (8), pela Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Timbu na 13ª posição, com 42 pontos, adiando o sonho alvirrubro de chegar aos 45 pontos e praticamente cravar a permanência na divisão.





O jogo

Há uma espécie de superstição envolvendo a estreia de novos uniformes no Náutico. Parece que sempre que o clube utiliza um padrão pela primeira vez, o resultado é negativo. Contra o Novorizontino, o cenário se repetiu, com os alvirrubros vestindo a terceira camisa para 2026, com listras horizontais.

Com 13 minutos, o Náutico já estava perdendo por 2x0. Nicolas Careca, de fora da área, abriu o placar. Depois que a bola bateu na mão de Léo Índio na área, coube ao meia Rômulo cobrar a penalidade e fazer 2x0. O Novorizontino mostrou a razão de ter o melhor ataque da Série B.

O Náutico não fazia um bom jogo defensivamente. Ofensivamente, o desempenho era tão ruim quanto. O trio formado por Derek, Júnior Todinho e Vinícius não se entendia em campo. Sem dar entrevistas em protesto por conta dos atrasos salariais, os alvirrubros desceram aos vestiários em silêncio. Nas arquibancadas, porém, a insatisfação foi ouvida em alto e bom som.

Nos mesmos 13 minutos, mas do segundo tempo, o Náutico ao menos não tomou gols. Tampouco fez, contudo. Nem mesmo a entrada de Kauã Maranhão na vaga de Derek fez o time ser mais perigoso no ataque. A saída era apostar nas bolas paradas. De falta, Jean Carlos bateu forte e a bola tirou tinta do travessão. Minutos depois, Muriel fez ótima defesa em finalização de Carlão.

Para piorar, o Náutico ainda saiu em prejuízo quando o árbitro não assinalou uma bola na mão de Madson na área. Já sem muitas alternativas, o Timbu aumentou a presença na área, tirando o lateral Arnaldo e colocando o centroavante Paulo Sérgio.

Se a exibição anterior em casa tinha deixado o torcedor orgulhoso, com a vitória por 3x1 diante do Sport, a atual voltou a preocupar. O Náutico volta a campo agora no domingo, contra o Vila Nova, também nos Aflitos.

Ficha técnica

Náutico 0

Muriel; Arnaldo (Paulo Sérgio), Betão, Leó, Índio (Wanderson) e Igor Fernandes; Samuel (Pato Nuñez), Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Derek (Kauã Maranhão) e Júnior Todinho (Borasi). Técnico: Bruno Pivetti

Novorizontino 2

Jordi; Madson, Gabriel Bahia (Carlinhos), Patrick e Sander; Luís Oyama, Matheus Bianqui (Léo Naldi) e Rômulo; Reidiney (Hélio Borges), Robson (Carlão) e Nicolas Careca (Maycon). Técnico: Enderson Moreira

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF). Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gols: Nicolas Careca (aos 6 do 1ºT), Rômulo (aos 13 do 1ºT)

Cartões amarelos: Betão, Léo Índio, Júnior Todinho (Náutico); Reidiney, Léo Naldi (Novorizontino)

Público: 6.773 torcedores

Renda: R$ 167.551,75

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