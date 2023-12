A- A+

Xadrez Em disputa no Recife, GM Luís Paulo Supi é bicampeão brasileiro absoluto de xadrez 2023 Mais de 170 enxadristas de 16 estados participaram do Campeonato Brasileiro Absoluto de 2023

O Grande Mestre Luís Paulo Supi sagrou-se bicampeão brasileiro absoluto de xadrez de 2023. A competição mais disputada da história do xadrez nacional foi realizada no Recife/PE e teve o GM Alexander Fier como vice-campeão e o GM Krikor Mekhitarian em terceiro lugar. Os três vão representar o país na Olimpíada de 2024, que acontecerá na Hungria.

Destaque para a jovem revelação do campeonato, Lucas do Valle, de 21 anos, que terminou em quarto lugar, conquistando uma das vagas olímpicas, além da primeira norma de Mestre Internacional. O presidente da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), Máximo Igor Macedo, esteve no Recife, acompanhou de perto a final, e falou do sucesso do 89º Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez.

"A final foi um sucesso por completo, além de ter batido o número recorde de participantes numa final não aberta, ou seja, com fases classificatórias, também reuniu os melhores jogadores do Brasil da atualidade, tanto é que no pódio tivemos os jogadores mais ativos e os três com maior rating da competição, pois foi um grande prazer acompanhar o bicampeonato de Supi, que jogou muito bem, ter visto Fier em segundo lugar, sempre ali nas primeiras colocações, e em terceiro lugar o Krikor que também é um Grande Mestre muito forte", comentou.

O dirigente também fez questão de destacar a "espetacular" apresentação de Lucas do Valle. "Outro ponto positivo do Brasileiro, é que a terceira vaga olímpica foi para uma jovem revelação de 21 anos, Lucas do Valle, que jogou uma competição espetacular e classificou-se para sua primeira olimpíada, além de ter conquistado a primeira norma de Mestre Internacional", revelou.

Máximo Igor também ressaltou o grande trabalho realizado pela Federação Pernambucana de Xadrez, que tem à frente Rodrigo Yoshio. "A FPEX está de parabéns, conseguiu organizar a competição de maneira impecável, seus representantes também foram muito bem, pois participaram em grande número, mostrando muita força no xadrez", concluiu.

Mais de 170 enxadristas de 16 estados participaram do Campeonato Brasileiro Absoluto de 2023 que distribuiu R$ 40 mil de premiação, a maior da história do xadrez nacional.

