Em dois tempos distintos, Náutico suporta pressão no final e vence Maguary fora de casa

A- A+

Em uma partida marcada por dois pênaltis polêmicos, venceu quem soube melhor aproveitar a oportunidade que teve diante da marca da cal. Com o gol de Souza, o Náutico venceu o Maguary neste sábado (18), pelo placar de 1x0, no Estádio Arthur Tavares, em Bonito, pelo Campeonato Pernambucano.



O Náutico entrou ligado no jogo, logo aos três minutos do primeiro tempo, Souza cruzou para Jael, que desviou a bola de cabeça e acertou o travessão do goleiro Chapa. Na sequência, em uma disputa de Wallace e Jean Mangabeira, o volante alvirrubro foi ao chão, Tiago Nascimento, árbitro da partida não teve dúvidas e marcou pênalti para o Timbu. Dessa forma, Souza foi para a cobrança, com muita tranquilidade deslocou o goleiro e abriu o placar aos oito minutos.

O time Alvirrubro controlava as ações e o Maguary só conseguia chegar em bolas paradas, quando aos 24 minutos, Bernardo tentou surpreender e cobrou escanteio fechadinho, a bola bateu na trave e assustou o goleiro Vágner.

Por outro lado, o Náutico quase ampliou. Paul Villeiro fez ótima jogada pela esquerda e rolou para Souza finalizar, mas a bola bateu em Feliphe Gabriel e salvou o goleiro Chapa que já estava batido no lance. O time da Rosa e Silva parecia satisfeito e diminuiu o ritmo até o apito final do primeiro tempo.



Na segunda etapa, o time mandante buscou melhorar na partida e passou a ameaçar mais. Em uma ligação direta do goleiro Chapa com o atacante Bruce, Diego Matos, que já tinha cartão, precisou matar um ataque promissor da equipe de Bonito, recebeu o segundo amarelo e teve que ir ao chuveiro mais cedo.

A partida mudou, o Maguary logo já aproveitou o momento e a superioridade numérica. Bruce recebeu na profundidade e cruzou para área, Alan Pinheiro apareceu fechando no primeiro pau e desviou para o gol, mas parou no goleiro Vágner.



Em cima do Timbu, Bruce tentou chute de fora da área, a bola bateu no braço de Nathan - o atleta estava fora da área- e com a ajuda do assistente, o árbitro assinalou mais um pênalti polêmico. Bernardo foi para a batida e apesar de ter deslocado o goleiro Vágner, o meia tirou demais e a bola beijou o pé da trave.

Mesmo com o duro golpe o Maguary não desistiu, em uma sequência de três chances seguidas, Vágner defendeu duas vezes e quando parecida que nada poderia evitar o gol, Matheus Cocão salvou o Timbu em cima da linha.

Com o resultado positivo, o Náutico chegou aos 22 pontos e permance na segunda colação. Contudo, o Timbu terá que torcer para o Retrô tropeçar para permanecer na mesmo posto, a Fênix de Camaragibe ainda tem dois jogos a menos. Por outro lado, o Maguary estacionou na oitava colocação e vê um lugar no G-6 ainda distante.

Ficha técnica

Maguary 0



Chapa; Rafael Peixoto, Mateus Henrique, Feliphe Gabriel e Paulo Victor; André Castro (Yan Maranhão), Zé Eduardo (Rafinha) e Bernardo; Bruce (Luan Henrique), Wallace (Alan Pinheiro) e Erik Cunha (João Gomes).

Náutico 1

Vagner; Diego Ferreira (Anilson), Paulo Miranda, Odivan e Diego Matos; Jean Mangabeira, Souza (Matheus Cocão) e Matheus Carvalho (Nathan); Paul Villero (Alisson Santos), Kayon (Richarles) e Jael.

Local: Arthur Tavares (Bonito/PE)

Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos. Assistentes: Fernando Antonio da Silva Junior e Marcos Felipe Angelo da Silva

Gols: Souza aos 8’ do 1º tempo

Cartões amarelos: Diego Matos, Jael e Alisson Santos (N) André Castro, Zé Eduardo e Bernardo (M)

Cartão Vermelho: Diego Matos (N) Keu (M)



Veja também

MAIS VIOLÊNCIA Torcidas organizadas de Sport e Santa Cruz promovem violência em Olinda antes do clássico; veja vídeo