Sport Em duelo com requinte de revanche contra o Ceará, Sport prega foco no acesso Alvinegro conquistou o título do Nordestão sobre o Rubro-negro em 2023

Passado o empate com a Chapecoense fora de casa, o Sport segue se preparando para mais um importante jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez, o Leão entra em campo neste domingo (2), às 18h, na Ilha do Retiro, para receber um algoz da atual temporada: o Ceará, time responsável por metade das derrotas do clube pernambucano em 2023.

Esta será a quarta vez que o Sport irá encontrar o Vozão na temporada. Nas outras três ocasiões, todas pela Copa do Nordeste, duas vitórias dos cearenses e uma do Leão da Praça da Bandeira. O triunfo rubro-negro, contudo, teve um gosto amargo para os torcedores. Após perder por 2x1, no Castelão, pelo jogo de ida da final do Nordestão, o Sport venceu pelo placar mínimo na volta, ficando com o vice-campeonato do torneio regional ao ser batido nos pênaltis.

Apesar do confronto com requinte de revanche, o elenco do Sport afirma que os duelos anteriores já ficaram no passado. Para o lateral-esquerdo Felipinho, o foco tem que estar apenas em somar mais três pontos na busca pelo acesso. "Temos que esquecer o que ficou no passado. Temos que focar no acesso, isso é o que mais importa. É um jogo importante dentro da nossa casa, a responsabilidade aumenta, pois temos que buscar os três pontos. É um classico, sabemos das dificuldades, mas temos que estar preparados para sair com a vitória", enfatizou o camisa 6.

Além dos resultados negativos acumulados perante o adversário deste final de semana, o Sport tem apenas outros dois reveses em 44 partidas neste ano. Perdeu para o São Paulo, por 2x0, no encontro de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Ilha do Retiro, e para o Criciúma, por 1x0, no Heriberto Hülse, pela 8ª rodada da Segunda Divisão.

Para a partida com o Sport, o Ceará deve estrear seu terceiro treinador na temporada. Depois de ter Gustavo Morínigo e Eduardo Barroca no comando da equipe, os cearenses anunciaram Guto Ferreira como novo técnico, em meio a campanha irregular na Série B. Enquanto o Rubro-negro é o 4º colocado, com 28 pontos, o Alvinegro está apenas no 9º lugar, com 21 pontos, e vem de empate sem gols com o Avaí, no Castelão.

