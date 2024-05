A- A+

Com a queda da invencibilidade na temporada para o Atlético-MG, na última terça-feira (30), o Sport volta a entrar em campo, nesta sexta (3), buscando manter os 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Em um árduo compromisso, o Rubro-negro visita o Coritiba, às 21h30, no Couto Pereira, pela terceira rodada. Assim como o Leão, o Coxa é um dos favoritos ao retorno à elite do futebol nacional. Enquanto os pernambucanos iniciam a rodada na vice-liderança da competição, com seis pontos, o time alviverde tem dois pontos a menos, na sétima posição.

Em meio à sequência de dois jogos seguidos fora de casa, o técnico Mariano Soso deu ênfase a como fazer a equipe seguir produzindo num período curto de tempo. Após o revés para o Galo, o Sport viajou direto para o Paraná visando o confronto desta sexta. “Nós temos que ter capacidade de adaptação, jogo muito perto. É colocar nossa tensão em sustentar a produção do jogo e alcançar a vitória, principalmente pelos objetivos que tem o Sport”, pontuou.

Reforços

Ausência nas últimas partidas, Alan Ruiz foi liberado pelo departamento médico e está de volta. Antes do duelo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, o Sport divulgou que o meia estava passando pelo processo de transição física, após se recuperar de um desconforto no músculo anterior da coxa. A última aparição do argentino foi contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Além do confronto com o Galo, ele ficou de fora dos primeiros jogos da Série B contra Amazonas e Vila Nova, respectivamente.

Quem também está em Curitiba é o recém-chegado Vinícius Faria. Assim como Ruiz, o atacante viajou para encontrar o restante da delegação na capital paranaense. Se acionado, será a estreia do jogador com a camisa rubro-negra. Também contratados em abril, o lateral-esquerdo Dalbert e o volante Luciano seguem aprimorando a parte física, antes de ficarem à disposição de Mariano Soso.

Reencontro e missão

A partida colocará o Sport frente a frente com o último treinador responsável por subir o Leão à Série A: Guto Ferreira. Em 2019, o atual técnico do Coritiba levou o time da Ilha do Retiro ao vice-campeonato daquela Segundona, ficando atrás apenas do RB Bragantino.

Em 2024, pela equipe paranaense, Guto ainda não conheceu o sabor da derrota, quando os jogos aconteceram no Couto Pereira. Em nove compromissos na condição de mandante, o Coritiba venceu seis e ficou na igualdade em três oportunidades. Na rodada passada, no primeiro encontro com a torcida nesta Série B, o Coxa venceu o Brusque, por 1x0.

“Será um confronto difícil. O Coritiba é uma equipe que vai lutar na parte de cima da tabela, tem o mando de campo muito forte. Então creio que será um jogo duro, mas estamos prontos para ir lá e impor nosso ritmo de jogo também e fazer uma grande partida, e, se Deus quiser, sair com a vitória”, comentou o zagueiro Luciano Castán.

Ficha técnica

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson; Bernardo, Morelli (Brandão) e Yago Ferreira; Lucas Ronier, Leandro Damião e Figueiredo. Técnico: Guto Ferreira.

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez, Tití Ortiz (Alan Ruiz) e Lucas Lima; Gustavo Coutinho e Romarinho. Técnico: Mariano Soso.

Local: Couto Pereira (Curitiba/PR)

Horário: 21h30

Árbitro: Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Leandro Matos Feitosa e Leandra Aires Cossette (ambos de SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Transmissão: SporTV e Premiere.

Veja também

Brasileirão São Paulo treina de olho no Vitória e quer usar bom momento para crescer no Brasileirão