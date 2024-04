Em duelo de 'gigantes', Jokic desbanca Wembanyama e Nuggets vencem Spurs na NBA

A- A+

Em duelo de "gigantes" na NBA, Nikola Jokic desbancou Victor Wembanyama na noite desta terça-feira (2) e o Denver Nuggets venceu o San Antonio Spurs por 110 a 105, em casa. A rodada também contou com o retorno de Joel Embiid ao Philadelphia 76ers e com vitórias do Los Angeles Lakers e do Golden State Warriors.



Em Denver, os torcedores puderam acompanhar o embate direto entre Jokic, de 2,11 metros, e Wembanyama, de incríveis 2,24m. O jogador sérvio, eleito o MVP das duas últimas temporadas da NBA, fez valer sua maior experiência contra o novato francês: foram 42 pontos, 16 rebotes e seis assistências. Wembanyama não foi tão decisivo, mas não decepcionou. Ele se aproximou de registrar dois dígitos em quatro fundamentos diferentes: 23 pontos, 15 rebotes, oito assistências e nove tocos.



Cestinha da partida, Jokic ainda contou com o apoio de Aaron Gordon, autor de 23 pontos, e Michael Porter Jr., responsável por um "double-double" de 15 pontos e 16 rebotes. Pelos Spurs, Malaki Branham marcou até mais pontos que o colega francês, com 24. Os visitantes prezaram pelo jogo coletivo, com sete jogadores chegando aos dois dígitos em pontuação.



"Este foi um dos jogos mais competitivos em que estive em muitos anos", afirmou o técnico dos Spurs, Gregg Popovich. "Durante 48 minutos, em circunstâncias difíceis, esses caras apenas jogaram. . o esforço de 48 minutos foi realmente impressionante, o melhor que já vi no ano todo. E, como eu disse há vários anos, perder é muito ruim, mas ver o quão longe eles chegaram nesta temporada é realmente uma alegria."



Apesar da aguardada chegada de Wembanyama, os Spurs não conseguiram ir longe na temporada regular. O time tem uma das piores campanhas do campeonato, com a última colocação da Conferência Oeste, somando apenas 18 vitórias e 58 derrotas. Não há mais chances de classificação nem mesmo para o play-in, a repescagem para os playoffs.



Os Nuggets vivem situação exatamente oposta. Já garantidos nos playoffs, os atuais campeões da NBA recuperaram a liderança do Oeste nesta terça, em razão do tropeço do Oklahoma City Thunder diante do Philadelphia 76ers, na mesma rodada. Os Nuggets apresentam retrospecto de 53 triunfos e 23 revezes.

Leia também • Thunder e Nuggets se garantem nos playoffs da NBA e os Warriors ainda sonham com classificação • Booker marca 52 pontos e Phoenix Suns reage na NBA de olho nos playoffs A vitória do Philadelphia 76ers, por 109 a 105, em casa, foi marcada pelo retorno de Embiid, afastado do time durante dois meses por conta de novo problema físico. Longe de sua melhor forma física, ele contribuiu com 24 pontos, sete assistências e seis rebotes.



Mesmo fora de forma, Embiid só não foi o cestinha da partida porque o companheiro de time Kelly Oubre Jr. anotou 25 pontos. Pelo Thunder, o maior pontuador foi Chet Holmgren, com 22, além de sete rebotes. Os Sixers estão em oitavo lugar na Conferência Leste, com 41/35, enquanto o Thunder caiu para o terceiro posto do Oeste, com 52/23.



Em disputa por uma vaga nos playoffs, o Los Angeles Lakers e o Golden State Warriors venceram suas partidas na noite desta terça. Fora de casa, os Lakers superaram o Toronto Raptors por 128 a 111, com 25 pontos e sete assistências de D'Angelo Russell, 23 pontos e nove assistências de LeBron James e 21 pontos e 12 rebotes de Anthony Davis.



Com sete vitórias nas últimas oito partidas, os Lakers ocupam o nono lugar do Oeste, com 43/33, logo à frente do Golden State Warriors, que superou o Dallas Mavericks por 104 a 100, diante de sua torcida. Andrew Wiggins liderou os anfitriões com 23 pontos. Discreto, Stephen Curry registrou 13 pontos, sete rebotes e sete assistências. Klay Thompson não passou dos 14 pontos. Os Warriors somam 41/34.



Confira os resultados da noite desta terça-feira (2):



Toronto Raptors 111 x 128 Los Angeles Lakers



Washington Wizards 117 x 113 Milwaukee Bucks



Miami Heat 109 x 99 New York Knicks



Philadelphia 76ers 109 x 105 Oklahoma City Thunder



Minnesota Timberwolves 113 x 106 Houston Rockets



Utah Jazz 113 x 129 Cleveland Cavaliers



Denver Nuggets 110 x 105 San Antonio Spurs



Golden State Warriors 104 x 100 Dallas Mavericks



Sacramento Kings 109 x 95 Los Angeles Clippers



Acompanhe os jogos desta quarta-feira (3):



Washington Wizards x Los Angeles Lakers



Charlotte Hornets x Portland Trail Blazers



Atlanta Hawks x Detroit Pistons



Brooklyn Nets x Indiana Pacers



Boston Celtics x Oklahoma City Thunder



Milwaukee Bucks x Memphis Grizzlies



New Orleans Pelicans x Orlando Magic



Minnesota Timberwolves x Toronto Raptors



Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers A vitória do Philadelphia 76ers, por, em casa, foi marcada pelo retorno de Embiid, afastado do time durante dois meses por conta de novo problema físico. Longe de sua melhor forma física, ele contribuiu com 24 pontos, sete assistências e seis rebotes.Mesmo fora de forma, Embiid só não foi o cestinha da partida porque o companheiro de time Kelly Oubre Jr. anotou 25 pontos. Pelo Thunder, o maior pontuador foi Chet Holmgren, com 22, além de sete rebotes. Os Sixers estão em oitavo lugar na Conferência Leste, com 41/35, enquanto o Thunder caiu para o terceiro posto do Oeste, com 52/23.Em disputa por uma vaga nos playoffs, oe ovenceram suas partidas na noite desta terça. Fora de casa, os Lakers superaram opor, com 25 pontos e sete assistências de D'Angelo Russell, 23 pontos e nove assistências de LeBron James e 21 pontos e 12 rebotes de Anthony Davis.Com sete vitórias nas últimas oito partidas, os Lakers ocupam o nono lugar do Oeste, com 43/33, logo à frente do Golden State Warriors, que superou opor, diante de sua torcida. Andrew Wiggins liderou os anfitriões com 23 pontos. Discreto, Stephen Curry registrou 13 pontos, sete rebotes e sete assistências. Klay Thompson não passou dos 14 pontos. Os Warriors somam 41/34.Toronto Raptors 111 x 128 Los Angeles LakersWashington Wizards 117 x 113 Milwaukee BucksMiami Heat 109 x 99 New York KnicksPhiladelphia 76ers 109 x 105 Oklahoma City ThunderMinnesota Timberwolves 113 x 106 Houston RocketsUtah Jazz 113 x 129 Cleveland CavaliersDenver Nuggets 110 x 105 San Antonio SpursGolden State Warriors 104 x 100 Dallas MavericksSacramento Kings 109 x 95 Los Angeles ClippersWashington Wizards x Los Angeles LakersCharlotte Hornets x Portland Trail BlazersAtlanta Hawks x Detroit PistonsBrooklyn Nets x Indiana PacersBoston Celtics x Oklahoma City ThunderMilwaukee Bucks x Memphis GrizzliesNew Orleans Pelicans x Orlando MagicMinnesota Timberwolves x Toronto RaptorsPhoenix Suns x Cleveland Cavaliers

Veja também

Investigação Senadores pedem para PF investigar acusação de Textor sobre manipulação de resultados no Brasileirão