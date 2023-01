A- A+

Copa São Paulo Em duelo de grandes chances, Sport perde para o Goiás e cai nas quartas da Copinha Leão criou boas oportunidades, mas viu Pedrinho marcar único gol do jogo no primeiro tempo

A fase de quartas de final, mais uma vez, foi um carma na vida do Sport na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Assim como em 1997 e 2016, o Leão voltou a parar entre os oito melhores da principal competição sub-20 do País. Desta vez, o sonho de ir mais longe foi interrompido pelo Goiás, na noite desta quarta-feira (18), na Fonte Luminosa, em Araraquara. Com gol de Pedrinho, o Esmeraldino derrotou o Rubro-negro por 1x0, e mandou a boa geração leonina de volta para casa.

O primeiro tempo terminou com apenas uma bola na rede, mas não foi por faltas de oportunidades. Sport e Goiás fizeram um confronto digno de suas respectivas campanhas na Copinha: muita ofensividade e disposição. A ‘trocação’ foi intensa, mas o clube pernambucano foi quem chegou com perigo. Apesar dos desfalques de Juan Xavier e Ronald, suspensos, em seis minutos, o Leão já tinha assustado o goleiro Catula em finalizações de Deyvson e Marcelo.

O Esmeraldino, por sua vez, respondeu com duas grandes chances. Uma delas, inclusive, convertida em bola na rede. Aos 12, Alan deu grande lançamento para Victor Hugo, que desperdiçou de cabeça. Dois minutos mais tarde, porém, os goianos foram premiados. Após boa trama pela esquerda, Xavier cruzou e Pedrinho, livre, girou para anotar seu quinto gol na competição.

O lance foi o último de Marcelo Ajul no jogo. O capitão rubro-negro que era dúvida para a partida, voltou a sentir dores na coxa e teve que ser substituído por Cicinho. Mesmo sem sua referência, o Sport não se abateu em campo e teve boas ocasiões para igualar o placar. Primeiro com Deyvson, em bela cobrança de falta. Em seguida, com Charles Eduardo, em chute que acertou a trave. Apostando nos contra-ataques, o Goiás também carimbou o poste de Paulo Victor, em forte finalização de Victor Hugo.

Indo para o tudo ou nada no segundo tempo, o Sport cedia espaços para o Goiás. Não à toa, foi o Verdão que quase marcou mais um. Ainda aos cinco minutos, Kauan obrigou Paulo Victor a fazer grande defesa em chute de fora da área. O susto serviu para acordar os pernambucanos, que passou a dominar as ações ofensivas. Assim como na etapa inicial, Deyvson voltou a acertar a trave. Gean, em finalização colocada, também assustou Catula.

A chance mais clara, no entanto, foi construída aos 28. Sempre perigoso nos cruzamentos, Deyvson achou Fábio livre. O jogador só escorou com o pé esquerdo para empatar, mas viu o arqueiro esmeraldino operar um milagre na Fonte Luminosa. A noite não era mesmo dos rubro-negros. Nos acréscimos, quando a cabeçada de Lucas passou por Catula, encontrou a trave na última grande chance do confronto.

