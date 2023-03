Em duelo de opostos, Schalke x Borussia duelam neste sábado (11); saiba onde assistir o Derby

A- A+

Mesmo em condições bem distintas na tábua de classificação da Bundesliga, Schalke 04 e Borussia Dortmund chegam ao Rivierderby com longa sequência de jogos sem perder no campeonato. Neste sábado (11), a bola rola na Veltins Arena às 14h30 e a partida terá transmissão exclusiva para o Brasil pelo OneFootball.

Schalke e Borussia chegam ao Derby do Vale do Ruhr, pela 24ª rodada da Bundesliga 2022/2023, em lados opostos da classificação. Enquanto que os Azuis Reais brigam contra o rebaixamento e atualmente são os lanternas da liga, os aurinegros estão em uma disputa ferrenha, ponto a ponto, contra o Bayern de Munique pela liderança da competição.

Contudo, os retrospectos mais recentes das equipes indicam que o embate deve ser mais disputado do que as classificações possam sugerir. O Schalke vem de seis jogos sem perder, sendo quatro empates e duas vitórias consecutivas. Já o Borussia venceu dez das 11 partidas que disputou no ano. A equipe de Dortmund, porém, perdeu na última terça-feira (7) para o Chelsea e foi eliminada da Champions League, pelo placar de 2x0 (venceu o jogo de ida por 1x0).

"Este será um confronto entre duas equipes que estão invictas nas últimas semanas. Trabalhamos muito para uma sequência como esta. Estivemos mais sólidos e jogamos com mais confiança." Disse Thomas Reis, treinador do Schalke 04.

No derby do primeiro turno, o Borussia venceu pela vantagem mínima, com gol da joia da base, Youssofa Moukoko. O atleta é desfalque certo para o jogo deste sábado, como também Julian Brandt e Karim Adeyemi. Pelo lado azul, Thomas Reis confirmou que nenhum jogador que já estava fora volta a tempo para o confronto.

No histórico mais recente, o Borussia vem levando a melhor sobre o Schalke. Os aurinegros venceram quatro dos últimos cinco jogos e o último revés sofrido foi há quase quatro anos, na temporada 2018/2019. Além disso, a equipe de Dortmund ainda viu os rivais serem rebaixados e jogarem a segunda divisão na última temporada.

