Série B Em duelo de opostos, Sport busca manter liderança da Série B diante do Ituano, fora de casa Enquanto o Leão lidera a competição com 12 pontos, equipe paulista ainda tenta conquistar primeiros pontos na Segundona

Embalado pelo bom início de Série B e pela goleada aplicada sobre o Brusque, na última rodada, o Sport está em São Paulo, onde tem mais um compromisso pela competição nacional, na noite desta quarta-feira (15). Às 19h, o time dirigido por Mariano Soso visita o Ituano, no Novelli Júnior, pela quinta rodada. O Leão é líder do certame com 12 pontos. São dois pontos a mais que o vice-líder Goiás, e cinco de vantagem para o Operário-PR, primeira equipe fora do G-4.

O confronto de rubro-negros em Itu coloca frente a frente times que vivem momentos completamente opostos. Enquanto o time pernambucano tem 100% de aproveitamento na Segundona, os paulistas sequer pontuaram. São quatro derrotas e a lanterna da tabela como ‘brinde’. Um novo tropeço, pode resultar na saída do técnico Alberto Valentim do cargo. Desde que chegou ao clube, o treinador viu sua equipe perder todas as seis partidas sob seu comando. Ao todo, o Ituano não vence há 15 jogos.

Dentro do elenco do Sport, o tom é de pés no chão. Não só pelo bom momento do time, mas para pregar respeito ao Ituano, independentemente da fase vivida pelo adversário. É o que garante o capitão Rafael Thyere. “O ituano vem em uma situação não tão boa, mas isso não vai fazer que a gente vença a partida. É claro que vem à mente, mas temos que pensar de que forma vamos desempenhar o nosso papel e fazer um bom trabalho. Não podemos achar que por ter ganhado as quatro partidas, vamos ganhar deles”, salientou o zagueiro.

Tabu

O mau momento do Ituano ainda pode ser um incentivo a mais para o Sport tentar quebrar um tabu. Em quatro visitas ao Novelli Júnior, o Sport nunca bateu o Ituano. São duas vitórias e dois empates. Nos encontros mais recentes, goleada do Galo por 4x1, pela Série B de 2022, e empate em 1x1, pela edição da Segundona do ano passado.

Escalação repetida?

Na busca pela terceira vitória fora de casa, Soso pode repetir a formação que iniciou o confronto com o Brusque. Apesar das boas atuações de Chrystian Barletta e Tití Ortiz na última rodada, a tendência é que a dupla siga como opção no banco de reservas.

As baixas, por outro lado, devem ser as mesmas da rodada anterior. Ainda em processo de recuperação, após lesão no tornozelo, o volante Fábio Matheus sequer viajou para São Paulo e continua sendo observado pelo departamento médico. Quem também segue fora de combate na cabeça de área é Pedro Martins. Recuperado de lesão muscular, o prata da casa está na transição física.

No ataque, Zé Roberto está fora de combate desde abril, após fraturar a fíbula do joelho esquerdo. No entanto, a boa notícia é que o camisa 99 já tem trabalhado no gramado junto ao departamento de fisioterapia e está perto do retorno.

Ficha técnica

Ituano

Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Claudinho, Wálber, Eduardo Diniz; Rodrigo, Miquéias e Eduardo Person; Leozinho, Vinícius Paiva e Salatiel. Técnico: Alberto Valentim.

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez; Alan Ruiz e Lucas Lima; Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Local: Estádio Novelli Júnior (Itu/SP)

Horário: 19h

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Hugo Sávio Xavier Corrêa e Jordana Pereira Batista (ambos de GO)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Premiere e SporTV.

