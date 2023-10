Em duelo de opostos, Sport recebe a Ponte Preta, na Ilha do Retiro; confira detalhes

A- A+

ABC, Londrina, Avaí e, agora, Ponte Preta. Na noite desta segunda-feira (9), o Sport encerra uma sequência de partidas contra adversários da parte inferior da tabela. Aliás, pode finalizar o recorte com dez pontos de 12 possíveis.

Para isso, precisa vencer os paulistas, às 20h, no esádio da Ilha do Retiro, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em mais um duelo de opostos, o Leão tem a possibilidade de dar mais um grande passo rumo à Série A.

Enquanto os pernambucanos somam 54 pontos, o Alvinegro de Campinas tem 33 pontos e faz contas para escapar o quanto antes da degola. Neste segundo turno, o Rubro-negro já foi vazado em 11 oportunidades. Além disso, o setor defensivo tem sofrido com ‘apagões’ no início de alguns jogos.

O próximo encontro colocará frente a frente o melhor e o pior ataque da Segundona. São 46 gols para o Sport e apenas 17 para a Ponte. Contudo, mesmo com a escassez de gols dos visitantes, durante a semana os jogadores do Sport pregaram concentração para evitar surpresas na partida.

“Trabalhamos, não somente eu, para sofrer o menor número de gols possível. Tenho certeza que, nessas últimas oito rodadas, será importante não tomar gols. Isso já é um grande passo para a vitória. Treino muito e sei da responsabilidade que existe, estou preparado para fazer o meu melhor”, pontuou o goleiro Dênis.

"Em alguns jogos, tomamos gols no início. Isso dificulta o nosso trabalho, porque temos que correr atrás do resultado. Mas não temos que ficar colocando muita pressão nisso, porque isso também acaba sendo ruim para nós. Obviamente, vamos nos concentrar ao máximo para não tomar gol nem no começo e nem no fim", acompanhou Sabino.

Retornos

Para a partida deste início de semana, o técnico Enderson Moreira vive a expectativa de contar com retornos importantes, no intuito de dar estabilidade à defesa. Depois de se lesionar contra o ABC, o lateral-direito Eduardo esteve fora das últimas duas partidas do Sport na Segundona. Diagnosticado com uma lesão na coxa, o atleta vinha sendo acompanhado de perto pelo departamento médico rubro-negro ao longo da semana e pode ser uma novidade entre os relacionados.

O retorno de Eduardo, inclusive, seria um alento para Enderson, já que Roberto Rosales foi convocado mais uma vez para defender as cores da Venezuela e ficará de fora dos jogos perante Ponte e Juventude, respectivamente.

Quem também pode voltar a ficar à disposição é Ronaldo Henrique. O volante foi ausência diante do Avaí para tratar uma pubalgia e deve aparecer entre os relacionados. Depois de cumprir suspensão na última rodada, Alan Ruiz é reforço garantido para o meio-campo.

Ficha técnica

Sport

Dênis; Eduardo (Ewerthon), Thyere, Sabino e Felipinho; Fabinho, Felipe e Jorginho; Labandeira, Peglow e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Ponte Preta

Caíque França; Luiz Felipe, Thomás Kayck (Fábio Sanches), Mateus Silva e Artur; Felipe Amaral, Felipinho e Léo Naldi; Paulo Baya, Eliel e Jeh. Técnico: João Brigatti.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Jefferson Cleiton Piva da Silva (ambos do PR)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere.

