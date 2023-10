Em duelo direto pelo G4, Sport visita o Juventude

A- A+

Com os resultados dos demais jogos da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport, em terceiro, com 55 pontos, se divide entre dois cenários. Quanto à luta pelo título, a meta ficou mais longe após o Vitória, líder do torneio, derrotar o Guarani por 2x0, no Barradão. Em compensação, a derrota do Bugre (quinto, com 54) e o empate em 0x0 do Novorizontino (sexto, com 53) perante o Tombense fez a dupla paulista não tirar os pernambucanos do G4. Na pior das hipóteses, o time rubro-negro pode terminar o dia em quarto, caso perca para o Juventude, na noite desta segunda (16), no Alfredo Jaconi. Acontece que os comandados do técnico Enderson Moreira não querem comemorar o mínimo e miram um triunfo no Sul para seguir com alguma “gordura” rumo ao acesso.





Diante do Juventude, o Sport terá dois desfalques. Um devido suspensão, caso do zagueiro Rafael Thyere. Já o outro é por conta das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo - o lateral-direito Roberto Rosales foi convocado pela seleção da Venezuela. Com isso, Alisson Cassiano e Eduardo devem ser os substitutos, respectivamente.



No meio, Ronaldo Henrique e Peglow podem perder espaço para Fábio Matheus e Fabrício Daniel, respectivamente. Nas demais posições, a equipe deve ser a mesma que empatou em 3x3 com a Ponte Preta, na Ilha do Retiro.

"A gente testou o Fabrício, um jogador com um perfil bom, qualificado tecnicamente. Estamos observando. Ele ficou um tempo parado, não voltou no mesmo nível, mas temos não somente essa terceira opção no ataque como também uma quarta (Alan Ruiz)”, frisou Enderson. Quanto ao atacante Diego Souza, a tendência é que ele comece o duelo novamente no banco de reservas, ficando como opção para a segunda etapa.



O Sport terá ainda um tabu pela frente. O Leão nunca venceu o Juventude jogando como visitante. Em seis partidas, foram três empates e três derrotas. “Sabemos da qualidade da equipe deles jogando em casa. Será difícil, mas temos jogadores, qualidade e potencial para buscar os três pontos”, afirmou Vagner Love, vice-artilheiro da Série B, com 11 gols.

Ficha técnica

Juventude

Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Emerson Santos, Vini Paulista, Jadson e Nenê; David e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini

Sport

Dênis, Eduardo, Sabino, Alisson Cassiano e Felipinho; Fabinho, Fábio Matheus e Jorginho; Facundo Labandeira, Fabrício Daniel (Alan Ruiz), e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira

Local: Alfredo Jaconi (Caxias do Sul/RS)

Horário: 20h

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF). Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Lucas Costa Modesto (DF)

Transmissão: SporTV, Premiere FC

Veja também

Seleção Brasileira Neymar sofre torção no joelho esquerdo e é substituído aos prantos contra Uruguai