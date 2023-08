A- A+

Futebol Em duelo direto pelo G4, Sport visita o Vila Nova Leão é o atual terceiro colocado, com 38 pontos, enquanto o Tigre está em quarto, com 35

Com uma situação tão embolada na zona de classificação à Série A do Campeonato Brasileiro, um “confronto direto pelo G4” é um termo que caberia para diversos jogos da Série B. Do primeiro ao oitavo colocado, por exemplo, a diferença é de apenas seis pontos. Mas tem um embate que caracteriza com mais exatidão esse cenário. Nesta quarta (2), em Goiânia, o Sport, atual terceiro colocado, com 38 pontos, visita o Vila Nova, em quarto, com 35.



“Jogar contra o Vila Nova é muito difícil, mas precisamos nos impor ao nosso adversário, independente de estarmos como visitantes. É importante estarmos pontuando, ainda mais fora da Ilha”, apontou o meia Luciano Juba.

Caso perca para o Vila por um gol de diferença, o Sport ainda ficará em terceiro. Por dois, cairá para quarto. E pode piorar: se isso acontecer, somado ao fato de o Guarani, em quinto, com 35, vencer por três gols de diferença o Ceará, o Leão sairá do G4.

Mas também há outro cenário. O Sport pode terminar a rodada na liderança. Basta vencer o Vila e torcer por tropeços de Vitória, em segundo, com 38, e Novorizontino, líder, com 39. Os baianos pegam o ABC enquanto os paulistas enfrentam o Juventude.

Na história, o Sport somente perdeu uma única vez para o Vila Nova. Foi em 2004, também na Segundona, por 2x1. Nos demais encontros, foram sete vitórias pernambucanas e sete empates. Neste ano, vale citar, os goianos estão invictos em seus domínios na Série B, com seis triunfos e três resultados de igualdade.

“Será um jogo difícil. Sabemos do poder do Vila jogando em seus domínios, mas temos capacidade de ir lá e conseguir os três pontos. Estamos focados, sabendo o que é preciso fazer para buscar a vitória”, afirmou o volante Ronaldo, autor do gol 100 do Sport na temporada, na vitória por 2x0 diante do CRB.

Para o jogo, o técnico Enderson Moreira deve manter a mesma base que atuou no jogo passado. Recém-contratado, o atacante Diego Souza ainda está na fase de recondicionamento físico e não integrará a lista de relacionados.

“Precisamos ter calma com Diego, que vem de um período inativo grande (não joga desde março). Temos de fazer as coisas sem pressa, sem queimar etapas, não colocando em risco de entrar e não estar preparado para o que está por vir”, declarou o treinador.



Por outro lado, Igor Carius está fora. O jogador foi suspenso preventivamente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por conta de denúncia envolvendo suposta participação do atleta no esquema de manipulação de resultados do futebol brasileiro, ainda nos desdobramentos da Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

Vila Nova pressionado

Ex-técnico do Sport e atual comandante do Vila Nova, Claudinei Oliveira vive momento delicado no clube. O Tigrão não vence há quatro rodadas, somando três derrotas e um empate.

O Vila não terá Rodrigo Gelado, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Para a vaga dele, o substituto natural é Diego Renan. O atacante Caio Dantas, desfalque nos últimos quatro jogos, segue se recuperando de lesão muscular na coxa e ainda não retorna.

Ficha técnica

Vila Nova



Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Neto Pessoa e Lourenço; Everton Brito, Sousa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

Sport

Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Alan Ruiz; Edinho, Vagner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira

Local: Estádio OBA (Goiânia/GO)

Horário: 21h30

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP). Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Daniel Luis Marques (ambos de GO)

Transmissão: SporTV, Premiere FC



Veja também

Sport Sport informa venda do goleiro Aranha para o Palmeiras