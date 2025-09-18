Qui, 18 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tênis

Em duelo que durou mais de 3h, Bia Haddad leva virada de alemã e cai no WTA 500 da Coreia do Sul

Com a derrota, a brasileira cairá no ranking até, pelo menos, a 40º posição na próxima atualização

Reportar Erro
Bia Haddad Maia, tenista brasileira, foi eliminada nas oitavas de final do WTA 500 da Coreia do SulBia Haddad Maia, tenista brasileira, foi eliminada nas oitavas de final do WTA 500 da Coreia do Sul - Foto: WTA/Divulgação

A tenista Bia Haddad Maia, número 25 do ranking mundial, foi eliminada nas oitavas de final no Aberto de Seul, na Coreia do Sul, após estrear com vitória.

A brasileira teve uma disputa acirrada nesta quinta-feira, o duelo durou quase 3h30, ela saiu na frente, mas parou na alemã Ella Seidel, número 105, que virou o jogo e agora avança às quartas do torneio ao fazer 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (7/4), 7/6 (7/3) e 7/5.

Leia também

• De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial

• Bia Haddad explica mal-estar durante jogo em Seul: 'Me assustei, tive um momento ruim'

• Quando João Fonseca volta a jogar? Veja calendário do tenista brasileiro até o fim do ano

Desde o primeiro set o duelo na quadra GrandStand foi bastante equilibrado. A alemã já iniciou a partida quebrando o serviço de Bia, mas a brasileira rapidamente retomou o controle e levou no tie-break. No segundo set a alemã se encontrou com os saques e conseguiu empatar as parciais.

Ao longo do duelo, Bia chegou a ter 5 a 2 de vantagem e um match point, mas perdeu três games seguidos e, no 5 a 5, foi atendida pelos médicos por uma dor no joelho.

Na volta do jogo, ela foi superada em dois games seguidos e perdeu o duelo.

Com a derrota na defesa do título, a brasileira cairá no ranking pelo menos 15 posições, no mínimo até a 40º posição na atualização da próxima segunda-feira.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter