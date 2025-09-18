A- A+

Tênis Em duelo que durou mais de 3h, Bia Haddad leva virada de alemã e cai no WTA 500 da Coreia do Sul Com a derrota, a brasileira cairá no ranking até, pelo menos, a 40º posição na próxima atualização

A tenista Bia Haddad Maia, número 25 do ranking mundial, foi eliminada nas oitavas de final no Aberto de Seul, na Coreia do Sul, após estrear com vitória.

A brasileira teve uma disputa acirrada nesta quinta-feira, o duelo durou quase 3h30, ela saiu na frente, mas parou na alemã Ella Seidel, número 105, que virou o jogo e agora avança às quartas do torneio ao fazer 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (7/4), 7/6 (7/3) e 7/5.

Desde o primeiro set o duelo na quadra GrandStand foi bastante equilibrado. A alemã já iniciou a partida quebrando o serviço de Bia, mas a brasileira rapidamente retomou o controle e levou no tie-break. No segundo set a alemã se encontrou com os saques e conseguiu empatar as parciais.

Ao longo do duelo, Bia chegou a ter 5 a 2 de vantagem e um match point, mas perdeu três games seguidos e, no 5 a 5, foi atendida pelos médicos por uma dor no joelho.

Na volta do jogo, ela foi superada em dois games seguidos e perdeu o duelo.

Com a derrota na defesa do título, a brasileira cairá no ranking pelo menos 15 posições, no mínimo até a 40º posição na atualização da próxima segunda-feira.

