Santa Cruz x Campinense: um duelo que traz boas recordações para os tricolores

Quando o torcedor do Santa Cruz fecha os olhos e tenta visualizar uma boa lembrança do clube nos últimos anos, muito provavelmente ele puxará da memória o dia 1º de maio de 2016, data do jogo de volta da final da Copa do Nordeste daquele ano. Da jogada de Keno pelo lado esquerdo, até a dupla finalização de Arthur e finalmente o gol do título, são imagens bastante vivas para muitos dos tricolores que puderam viver aquela campanha. Por outro lado, apesar de ter o retrospecto a favor, o Tricolor já amargou uma dura eliminação que lhe obrigou a jogar a Quarta Divisão pela primeira vez.

Passados sete anos, o momento agora é outro e a expectativa do torcedor coral é bem diferente. Neste domingo (21), às 16h, no Arruda, o Santa recebe o Campinense pela terceira rodada da Série D 2023. Tricolor nunca perdeu para o time paraíbano no Arruda.

Dominância

De acordo com o retrospecto de partidas oficiais, Cobra coral e Raposa se enfrentaram 15 vezes ao longo da história. Com partidas envolvendo Brasileirão, Série B, Série C e Nordestão. Em resumo, são seis vitórias do Santa Cruz, sete empates e duas derrotas.

No local da partida deste domingo, os números são todos favoráveis aos donos da casa. Ao todo já foram realizados nove partidas no Arruda. Com seis triunfos e três empates. Além disso, o estádio viu goleadas históricas neste duelo, como o 6x0 no Brasileiro de 1978 e o 4x0 na Segunda Divisão de 1992. O mundão também recebeu o jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2016, 2x1 para os donos da casa, gols de Grafite e Bruno Moraes pro Santa e Tiago Sala para o Campinense.

Gosto amargo

Por outro lado, nem todas as lembranças são necessariamente boas. Em 2008, quando o Santa Cruz fazia sua primeira aparição na Série C, o clube pernambucano enfrentou o paraibano em dois momentos. Após ambos avançarem no Grupo 5, os clubes voltaram a se encontrar na segunda fase. No dia 24 de agosto, também num domingo, o Tricolor precisava vencer para manter-se vivo. Diante de um público de 17.455 torcedores, Gonçalves abriu o placar aos 11 do primeiro tempo. Contudo, aos 44 do segundo, Fernandes marcou o gol de empate e da eliminação coral, que impôs o clube disputar sua primeira Série D em 2009.

Novo capítulo

Depois de perder de virada para o Potiguar, em Mossoró na última rodada, o Santa precisa de uma rápida recuperação. Nadson, meio-campo que foi titular nas partidas anteriores, quer contar com o apoio da torcida tricolor, que já esgotou um setor do estádio. "Já sabia sobre a torcida imensa do Santa Cruz, que é muito apaixonada. Sei que eles vão para nos apoiar, contamos com essa força e vamos tentar fazer nosso dever de casa", declarou o jogador.

Querendo um final bem diferente daquele de 2008, o meia pediu a confiança da torcida e garante que a equipe vai deixar tudo ao longo dos 90 minutos. "Sabemos que temos muito a melhorar, mas pedimos paciência para o torcedor. Estamos trabalhando, sabemos que é uma competição bastante difícil e entendemos o momento delicado que vive o clube. A camisa do Santa é muito pesada, temos um só objetivo que é garantir o calendário para o ano que vem e conseguir o acesso. Eles - torcedores - podem esperar muita garra e empenho.

