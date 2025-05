Em encontro com Infantino, Trump é surpreendido ao descobrir banimento da Rússia pela Fifa

A- A+

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi surpreendido, nesta terça-feira (, ao descobrir que a Rússia tinha sido banida pela Fifa das qualificatórias da Copa do Mundo de 2026. A competição será realizada nos EUA, México e Canadá.

A surpresa pelo fato da seleção russa estar impedida de participar em competições internacionais pela Fifa e Uefa desde a invasão em larga escala da Ucrânia em 2022 foi descoberta durante uma reunião na Casa Branca com o presidente do organismo que rege o futebol internacional, Gianni Infantino.

Veja o momento:

— Não sabia. Isso está correto? — Perguntou Trump a Infantinno, segundo o jornal português A Bola.

Por sua vez, o dirigente confirmou: — Por enquanto, estão impedidos de jogar, mas esperamos que algo aconteça e que haja paz para que a Rússia possa ser readmitida.

— Ele é o chefe, nada tenho a ver com essa decisão. Mas talvez seja um bom incentivo, não é? Queremos que eles parem [a guerra]. 5000 jovens são mortos por semana — finalizou Trump.

A Copa do Mundo de 2026 ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, com a partida de abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México, e a final no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey. Com a ampliação para 48 seleções, a competição terá 104 partidas.

