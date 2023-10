A- A+

Futebol Em encontro de estilos ofensivos, Brasil e Uruguai duelam no Centenário Seleção terá novidades na lateral e no ataque para a partida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

Ao lado da Argentina, o Uruguai está na lista das seleções que, levando em consideração o aspecto técnico, possui mais chances de complicar a Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Esse status não mudou e, a julgar pelo empate da Canarinho em 1x1 com a Venezuela, na Arena Pantanal, na rodada passada, a pressão por um resultado positivo perante a Celeste aumentou. Ainda que não perca para os uruguaios desde 2001, o Brasil teve um exemplo recente de que um histórico positivo perante um adversário não é suficiente para sair vencedor.

A Seleção terá três modificações para encarar os uruguaios. Duas delas envolvendo novatos na equipe. Lesionado, o lateral-direito Danilo dá lugar a Yan Couto. Na esquerda, por opção técnica, Carlos Augusto fará a estreia com a camisa amarelinha na vaga de Guilherme Arana.

"Eles tiveram que passar por um funil estreito. Tem ninguém por casualidade. Nem Carlos Augusto, nem Yan Couto. Yan tem uma trajetória nas categorias de base e está fazendo um grande campeonato na Espanha. Estava sendo monitorado há muito tempo. Carlos também. Salvo engano, teve o interesse da seleção italiana em naturalizá-lo. São dois jogadores que merecem vestir a camisa da Seleção, mostraram qualidade nos treinamentos. Yan entrou bem contra a Venezuela e a expectativa é positiva em cima deles", afirmou o técnico Fernando Diniz.

A outra mudança é na frente. Vivendo jejum de gols, Richarlison será substituído por Gabriel Jesus. O atacante do Arsenal formará o setor ofensivo com Rodrygo, Vinícius Júnior e Neymar. Esse último, inclusive, ganhou elogios do comandante.

"Nenhum treinador no mundo abriria mão de Neymar, com qualidade que tem a fome que está. Procurem os números dele nas Eliminatórias. É o primeiro em quase todos os quesitos. Gols, assistências, dribles…os números explicam ele estar aqui", declarou.

Diniz x Bielsa

O clássico sul-americano colocará frente a frente dois treinadores com estilo de jogo considerado ofensivo. Isso porque o Uruguai é comandado pelo argentino Marcelo Bielsa, profissional que inspirou trabalhos como o de Pep Guardiola, técnico do Manchester City.

"Espero um jogo difícil, com as duas equipes procurando o protagonismo. Tem a característica de Bielsa, que todo mundo conhece, e a minha também todos sabem. Tem tudo para ser disputado. É um clássico de grande rivalidade há 73 anos, desde a final no Maracanã, em 1950. De fato, tem esse brilho especial jogar aqui no Centenário e isso mexe com todo mundo", concluiu.

Ficha técnica

Uruguai

Santiago Mele; Nandez, Ronald Araújo, Cáceres e Piquerez; Ugarte, Valverde, De la Cruz, Pellistri; Brian Rodríguez e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa

Brasil

Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Magalhães e Neymar; Vinícius Júnior, Rodrygo e Gabriel Jesus. Técnico: Fernando Diniz

Local: Centenário (Montevideu-URU)

Horário: 21h

Árbitro:Alexis Herrera (VEN). Assistentes: Alberto Ponte e Antoni García (ambos da VEN).

VAR: Juan Soto (VEN)

Transmissão: Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura) e Globoplay (streaming).

