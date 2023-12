Em encontro na casa do jogador, Bolsonaro entrega medalha de "imbrochável" a Neymar

A- A+

Se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo, Neymar recebeu a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no início da última semana. O atacante do Al Hilal e da Seleção Brasileira recebeu o político em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Durante o encontro, contudo, o que chamou a atenção foi o presente recebido pelo jogador.

Segundo informações divulgadas pela Folha de S. Paulo, Bolsonaro afirmou a membros de seu partido, durante reunião realizada semana passada, que entregou a Neymar uma medalha com seu rosto e com os seguintes dizeres: "imbrochável, imorrível e incomível". Palavras usadas pelo ex-presidente durante seu mandato à frente do País.

A amizade entre Neymar e Bolsonaro não é novidade. O camisa 10 da Seleção Brasileira apoiou o ex-presidente nas eleições de 2022, na qual o candidato do PL disputou a reeleição, mas acabou perdendo para Lula (PT). À época, inclusive, o astro chegou a participar de lives com outros famosos que declararam voto em Bolsonaro.

Medalha entregue por Bolsonaro a Neymar. Foto: Reprodução/Internet

