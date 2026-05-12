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TÊNIS Em entrevista à Vanity Fair, Carlos Alcaraz posa no saibro e comenta rivalidade com Sinner Tenista de 22 anos, número 2 do mundo, também falou sobre o cuidado com a saúde mental no esporte de alto nível

"Já fiquei no chão no saibro antes, então isso não é novidade", disse Alcaraz ao posar, para a Vanity Fair, no chão de terra alaranjado onde joga a vida toda. O tenista, que será a capa da edição de esportes do mês que vem, conversou com a revista um dia antes da estreia no ATP 500 de Miami, justamente quando enfrentou João Fonseca e venceu o brasileiro por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4.

O ensaio, antes da sua última competição em quadra dura, era uma preparação para a temporada europeia do saibro, que Alcaraz praticamente não jogou após machucar o punho direito em abril.

Até o dia da entrevista, o atleta era o tenista número 1 do mundo e não tinha perdido o posto para Jannik Sinner. Eventualmente, ele seria derrotado pelo adversário na final do torneio seguinte, o Masters 1000 de Monte Carlo, em abril, e voltaria ao segundo lugar no ranking da ATP.

Falando sobre a carreira, antes de enfrentar um momento conturbado após a lesão, Alcaraz disse que vive a vida dos sonhos, mas queria ter um pouco mais de tempo para si mesmo.

"Tenho consciência de que ainda tenho muito pela frente, e tento não pensar que ainda restam 12 ou 15 anos de carreira, porque isso me sobrecarrega. Eu sei que estou vivendo a vida dos sonhos, a vida com que sempre sonhei. Mas às vezes gostaria de ter mais momentos para mim, para fazer coisas que um cara de 22 anos faria", disse o tenista.

Com o autocuidado em perspectiva, Alcaraz refletiu sobre a saúde mental.

"Já houve momentos em que eu não parei para descansar e isso me levou a não jogar bem, ou a me machucar, ou vamos deixar assim: não terminou bem. Acho que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar do corpo. Há pessoas obcecadas, e com razão, pela estética corporal, mas para mim é igualmente importante cuidar da cabeça", comentou.

Sincaraz

Alcaraz também comentou sobre a rivalidade com Jannik Sinner e não descartou estabelecer uma boa relação de amizade com o italiano.

"Estamos lutando pelo mesmo objetivo, mas não há necessidade de nos odiarmos porque queremos a mesma coisa. Quando você compete nesse nível, ter uma amizade muito próxima é complicado, mas pode acontecer. Sou totalmente a favor", afirmou.

Os dois se enfrentaram pela primeira vez em uma final de Grand Slam no ano passado, em Roland Garros. Sinner venceu os dois primeiros sets, mas Alcaraz reagiu e venceu os três sets seguintes, sendo os dois últimos com resolução apenas no tie break.

Neste ano, Sinner virou a mesa. O italiano venceu o espanhol em outro grande torneio: o Masters 1000 de Monte Carlo. Desta vez, a vitória veio sem muitas intercorrências, 2 sets a 0, com parciais de 6/7 e 3/6.

Perguntado sobre o tamanho do duelo contra Sinner, Alcaraz disse que rivalidades "são processos longos", precisam de tempo para serem construídas.

"Não dá para comparar às rivalidades históricas do tênis, porque ainda temos muitos anos pela frente. Espero que continuemos jogando um contra o outro muitas vezes, em muitas finais, e que dividamos os maiores torneios", concluiu.

Lesão

Carlos Alcaraz desistiu de participar do restante da temporada europeia de saibro após exames médicos durante o ATP 500 de Barcelona, no mês passado. O tenista anunciou a desistência por meio das redes sociais.

Ao jornal Marca, o especialista em cirurgia ortopédica e traumatologia José Luis Martínez avaliou a lesão do espanhol e disse que o tenista pode ficar até seis meses longe das quadras. Segundo o médico, Alcaraz apresenta um quadro de inflamação que afeta tendões da região do polegar, podendo ter diferentes níveis de gravidade.

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