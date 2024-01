A- A+

Campeonato Pernambucano Em entrevista, Evandro Carvalho explica polêmicas envolvendo mando de campo: "É direito do clube" Tema ganhou repercussão após jogo entre Maguary e Sport ser realocado para os Aflitos

Após o jogo entre Maguary e Sport ser transferido de Bonito para os Aflitos, o tema "mando de campo" vem sendo alvo de repercussões no Campeonato Pernambucano. Em entrevista concedida neta terça (23) ao "Programa do Bocão", da Rádio Folha, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, fez questão de ressaltar que, apesar das críticas, a Federação não pode desrespeitar a decisão de um clube.

Todos os clubes de Pernambuco são notificados pela Federação, e eles indicam o estádio privado deles, para exercer mando de campo, e a Arena Pernambuco como segunda opção. O direito ao mando de campo está previsto em lei, então a Federação não pode desrespeitar o direito de um clube. Se o clube 'A', 'B' ou 'C' tem um mando de campo de um jogo e ele indica outro mando de campo, então ele vai jogar lá.

Evandro explicou que foi se utilizando desse direito que o Maguary indicou a sua preferência por jogar contra o Sport nos Aflitos. Segundo o presidente, a mesma coisa se aplicou ao Petrolina na primeira rodada que, após ter o seu estádio vetado por causa do gramado, solicitou jogar contra o Leão na Arena de Pernambuco.

O presidente também falou sobre a preocupação do Náutico com a segurança de sua sede, por ter que receber o jogo do Sport em seu estádio.

Existem procedimentos técnicos para isso. A Federação, além da expertise, da competência e da polícia, não permitirá que a Torcida Jovem (torcida organizada do Sport), ou qualquer outra torcida, vá ter acesso pela sede do clube, mas sim pela rua de trás. A sede terá policiamento privado e policiamento público (PM), portanto será absolutamente controlável. É um público pequeno e nós teremos um efetivo suficiente.

Evandro também garantiu que haverá vigilância nos banheiros recém reformados dos Aflitos e que o clube terá a segurança que merece.

O jogo entre Maguary e Sport acontece nesta quinta-feira (25), às 20h, nos Aflitos. A partida é válida pela quarta rodada do Pernambucano.

