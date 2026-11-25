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FUTEBOL Em entrevista, Guardiola diverge de Romário sobre desempenho de Ancelotti na seleção brasileira O treinador multicapeão participou do programa do ex-jogador no Youtube e comentou também sobre clube que treinaria no Brasil e da rejeição ao convite da Itália

O treinador multicampeão Pep Guardiola teve divulgada nesta terça-feira a entrevista dada ao ex-jogador e atual senador do Brasil, Romário, em seu canal no Youtube, Romário TV.



Ex-comandante de gigantes como Manchester City, Barcelona e Bayern de Munique, o catalão falou de diversos assuntos, entre eles, do desemepenho de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. Diferentemente de Romário, que criticou o técnico, Guardiola apontou o tempo como fator determinante para o trabalho do companheiro de profissão.

— (A pressão) É muito grande. E às vezes, neste jogo, que é muito difícil, é preciso tempo. Não é só chegar aqui. Pode vir o Carlo, o Pep, o Jürgen (Klopp), o José (Mourinho), qualquer um pode chegar, faz "clac, clac" e, em dois dias, a seleção pentacampeã é campeã do mundo novamente. Às vezes precisa de um pouco mais de tempo. A única pergunta que o presidene e treinador têm que fazer é: "Queremos dar tempo?" — disse Guardiola.

O catalão, inclusive, fugiu das perguntas sobre assumir a seleção Canarinho. Na primeira tentativa de Romário, pedindo que Guardiola ficasse no Brasil, ele entendeu erroneamente que seria para falar sobre algum time que treinaria no país, e então respondeu de bate-pronto:

— Bahia. Só acho que eles não têm muito dinheiro para me pagar — brincou. O clube faz parte do grupo City, que trouxe o técnico ao país nesta semana. Eles também pussuem outros times em diferentes países.

Agora, quando Romário repetiu o questionamento, o espanhol evadiu com brincadeiras dizendo que a caipirinha é muito boa e insinuando ao ex-jogador "você não é muito amigo do Carlo, não?". Romário deixou claro que gostaria da troca, por escolha técnica.

— Não sou amigo, não. Sou brasileiro. Eu quero ver minha seleção ganhar e isso não está acontecendo. Não tenho nada contra o Carlo, mas não está legal — disse Romário.

Guardiola retrucou:

— Querem ganhar, são pentacampeãs, mas quantos Mundiais o Brasil jogou? Quantos existem? Milhões. Perderam mais do que ganharam. Não é fácil — disse.

Ele também exaltou a carreira de Ancelotti e ressaltou que é a primeira experiência do italiano como treinador de seleção.

— Na seleção o tempo é limitado. Ele se adapta a esse menor tempo. Mas, desculpe Romário, eu seria incapaz de duvidar da capacidade do Carlo. É impossível, pois o conheço. Ele é um líder em gestão de grupo. Dizem ser o número um. Eu o enfrentei, ele é muito intuitivo, inteligente nas tomadas de decisões táticas. Ele sabe como eu: se não ganhar, não dura — disse Guardiola.

Guardiola também projetou o futuro do futebol com Lamine Yamal, do Barcelona, como o próximo fenômeno do esporte.

— Acredito que Yamal tem algo distinto. Ele tem algo de querer ser o melhor — respondeu.

Convite para seleção italiana

Ele também revelou ter negado um convite da Itália para se tornar técnico da seleção.

— Conversei com eles. É a primeira vez que falo disso, mas me dá uma vergonha dizer não à um país como a Itália. É uma das minhas maiores honras que tenham pensado em mim para treinar a Itália, mas eu senti que precisava parar. Se tivessem falado comigo anos antes, eu provavelmente teria aceitado. Mas me ocorreu no momento com Paolo Maldini e Leonardo que eu tinha que parar — disse. — Precisava de mais tempo comigo mesmo. Fui treinador por 18 anos, treinando a cada três dias. Há um momento em que que digo: "Ufa".

O treinador também relembrou a tentativa de levar Neymar para o Bayern de Munique, no período em que treinou a equipe alemã.

— Em uma reunião da UEFA, quando fui do Barcelona para o Bayern, ouvi falar que ele estava indo ao Barça, mas não estava tudo certo, então tentei convencê-lo a ir ao Bayern, num hotel falamos um pouco de futebol, e aí ele tomou uma boa decisão e foi ao Barcelona — contou o treinador catalão.

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