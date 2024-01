A- A+

Futebol Em entrevista, Mbappé dá indícios de que não permanecerá no PSG Craque citou saída de grande jogadores do futebol europeu para a Arábia Saudita para dizer que em algum momento será sua vez de partir

Faltando seis meses para encerrar o seu vínculo com o PSG, e já podendo assinar um pré-contrato com qualquer clube neste mês de janeiro, Mbappé começa a dar indícios que o seu futuro não será na capital francesa.

Em entrevista realizada nesta terça-feira (16), à revista francesa "GQ", o craque francês disse que em algum momento será a sua vez de partir do clube parisiense.

"Muitos grandes jogadores que moldaram a história do futebol deixaram a Europa neste verão e estamos entrando em uma nova era. Se tornou parte do ciclo deste esporte e, em algum momento, será minha vez de partir. Não estou preocupado com essas mudanças. Apenas penso em continuar minha carreira e seguir meu próprio caminho", disse.

Mbappé é o principal alvo do Real Madrid para a próxima temporada, e chegou a estar envolvido em uma novela com o clube Merengue na janela de transferências da última temporada. Na ocasião, o atacante acabou renovando com o PSG até 2024, com opção de extensão até 2025, e deixou o time espanhol bastante irritado.

Outro interessado em Mbappé, de acordo com alguns jornais europeus, é o Liverpool. O craque veria os Reds com bons olhos também, já que está aberto a explorar outras opções financeiras e esportivas. Apesar dos rumores, o atacante garante que ainda não definiu seu futuro e que não tem pressa para anunciar o seu destino.

Calendário apertado

Ainda na entrevista, Mbappé também disse que o calendário do futebol está cada vez mais parecido com o de outros esportes. "O futebol está se aproximando do modelo da NBA, com temporadas de setenta jogos. Não sou contra jogar tanto, mas não podemos ser bons o tempo todo e dar ao público o espetáculo que ele espera".



Veja também

Estadual Sport x Retrô e Santa Cruz x Flamengo-PE; veja onde assistir aos jogos do Pernambucano