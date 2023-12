A- A+

Sport Presidente do Sport diz que Igor Cariús pode retornar se tiver pena reduzida: "Bom atleta" Jogador foi dispensado do clube em novembro e não joga desde o final de julho

A relação envolvendo o Sport e o jogador Igor Cariús pode ganhar um novo capítulo, em caso de redução de pena do atleta. É o que afirmou o presidente do Sport, Yuri Romão, em entrevista ao podcast Cast FC, nessa segunda-feira (19).

Ao ser perguntado por um internauta se achava que Igor Caríus deveria ter sido dispensado antes, Yuri disse que esperou até o último recurso para poder realizar o desligamento do atleta. "Ele foi muito correto conosco e sempre cumpriu 100% do que era previsto por parte dele. Não tinha porque a gente tomar uma decisão de forma repentina", afirmou o presidente.

Igor Cariús foi desligado do Sport em novembro e estava sem jogar desde o final de julho, devido à suspensão recebida pelo caso envolvendo manipulação de jogos do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, Yuri Romão afirmou existir uma possibilidade do atleta retornar ao Sport.



"Se por um acaso nos próximos meses ele tiver uma redução de pena, é um bom atleta para retornar ao elenco. O Sport teria sim interesse no retorno dele", disse.

Igor Cariús, lateral-esquerdo do Sport - Foto: Rafael Bandeira/ SCR

Caso Cariús

Igor Cariús foi investigado no caso de manipulação de jogos do campeonato brasileiro, quando ainda jogava pelo Cuiabá, em 2022. Dos oito atletas julgados, o jogador foi o único que chegou a ser absolvido, ainda em junho, quando disputou mais 12 partidas pelo Leão até ser condenado novamente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A nova pena veio em agosto quando, em julgamento com duração de mais de sete horas, a 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal Desportiva (STJD) puniu Igor Cariús com um gancho de 540 dias, além de multa de R$ 50 mil.

Contudo, Igor Cariús ainda tentou novamente um recurso para decisão em setembro. Apesar da absolvição não ter vindo, o STJD reduziu a pena do jogador para 360 dias e a multa de R$ 40 mil. Mesmo após a condenação, o Sport optou por não rescindir com o atleta e manteve o seu contrato até novembro.



Confira a entrevista completa:

