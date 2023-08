A- A+

Futebol americano Em estreia de Carlinhos Bala no futebol americano, Recife Mariners vence Carrancas O próximo compromisso do Mariners será no dia 17 de setembro

Com estreia de Carlinhos Bala no futebol americano, o Recife Mariners venceu o Carrancas por 48 a 0, no último domingo (20), em partida válida pela Liga BF4. O Rei de Pernambuco começou sua aventura no novo esporte dentro do Arruda.

O Mariners tem novo compromisso no dia 17 de setembro.

"Nunca vou me esquecer da primeira vez. Recife Mariners meu amo", publicou Bala nas suas redes sociais após a partida.

O ex-atacante, agora kicker, deixou sua contribuição na vitória do Mariners. Confira:

Isso é muito aleatório kkkkkk



Ex-Fortaleza Carlinhos Bala fez sua estréia no futebol americano. pic.twitter.com/1YVrsyOfsC — estresse1918 (@estresse1918) August 20, 2023

