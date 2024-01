A- A+

Copa São Paulo Em estreia na Copinha, Náutico perde para o Trindade-GO Timbu volta a entrar em campo na segunda-feira (8), diante do XV de Piracicaba

Duas vitórias e duas derrotas. Este é o saldo do futebol pernambucano na primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Último clube do Estado a entrar em campo, o Náutico tropeçou na tarde desta sexta-feira (6). No Estádio Senador José Ermírio de Moraes, na cidade de Alumínio, o Timbu perdeu para o Trindade-GO, por 2x0.

Em primeiro tempo de muita disputa, mas pouca técnica, o time goiano foi mais perigoso. Não à toa, após boas investidas, foi quem saiu na frente no placar. Aos 43 minutos, Ailton arriscou de fora da área e não deu chances para o goleiro Léo.

Na etapa complementar, o Náutico até tentou se achar em campo, mas parava nas limitações técnicas. Com a vantagem no placar, o Trindade, por sua vez, não tinha pressa para atacar o Timbu. Mas, quando assim resolveu fazer, sacramentou a vitória aos 26 minutos. Depois de finalização na trave, Ibson ficou com o rebote para ampliar o marcador.

Na segunda-feira (8), às 15h15, o Náutico volta a entrar em campo pela Copinha. Na oportunidade, o Timbu vai encarar o XV de Piracicaba, que estreou com vitória no torneio. A equipe paulista derrotou o Sharjah Brasil, por 2x0.

