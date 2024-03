A- A+

Sport Em evidência no Sport, Barletta projeta duelo com Santa Cruz: "sei o tamanho desse clássico" Atacante pode ser titular na partida deste sábado (9), no Arruda, pela semifinal do Estadual

Dois jogos, três gols e uma assistência. O início de Chrystian Barletta pelo Sport está sendo arrasador. Cada vez mais adaptado ao clube, o camisa 30 espera agora ajudar o time no Clássico das Multidões deste sábado (9), no Arruda. Segundo o atacante, o Leão está "preparado" para o confronto perante o Santa Cruz.

"Por já ter atuado antes aqui no Nordeste, sei do tamanho que tem esse clássico. Nosso time está bem preparado, esperamos sair com um resultado bom do Arruda. Sabemos do peso que é esse clássico, todo jogador gosta de jogar um jogo como este, é muito bom", contou.

Ainda segundo o atacante de 22 anos, independentemente do resultado construído na casa do rival, a cautela precisa ser mantida por se tratar de jogos de ida e volta. No sábado da próxima semana, as equipes voltam a se encontrar, desta vez, na Arena de Pernambuco, única e exclusivamente com rubro-negros no estádio.

"Não é porque você ganhou um jogo que você já passou e, também, não é porque perdeu que você já está fora. A gente tem que pensar como um todo, são dois jogos. Claro que queremos sair com o melhor resultado do Arruda, mas no jogo de volta teremos o apoio da nossa torcida em casa. Temos tudo para fazer um bom jogo, vamos com foco total para sair com o melhor resultado", pontuou.

Somados os dois jogos pelo Sport, Barletta atuou pouco mais de 120 minutos. Diante do Altos-PI, na última quarta-feira (6), o jogador foi titular na vaga de Fabricio Domínguez. O uruguaio virou baixa por conta de uma lesão na coxa e segue sendo dúvida para o Clássico das Multidões. Assim, a tendência é que o novo xodó da torcida seja mantido na formação inicial.

